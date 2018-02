Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die US-Verbraucherpreise sind im Januar überraschend deutlich um 0,5% gegenüber dem Vormonat angestiegen, so die Analysten der DekaBank.Jahresteuerung der Kernrate sei mit 1,8% im Vergleich zum Vormonat unverändert geblieben.Auffallend starke Preisentwicklungen habe es in den Bereichen Bekleidung, Transport (ohne Energie) und Medizinische Versorgung gegeben.Ein genauerer Blick in die Kernrate zeige, dass es vor allem die Güterpreise gewesen seien, die zu diesem überraschend starken Preisschub beigetragen hätten. Diese seien aber für den mittelfristigen Inflationsausblick von geringerer Bedeutung. Die Analysten der DekaBank würden daher weiterhin davon ausgehen, dass die FED dreimal in diesem Jahr das Leitzinsintervall anheben werde. Gleichwohl sei das Risiko angestiegen, dass die FED viermal in diesem Jahr das Leitzinsintervall erhöhen werde. (14.02.2018/ac/a/m)