Linz (www.aktiencheck.de) - Gestern wurden überraschend gute Wirtschaftsdaten aus Amerika veröffentlicht, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Sowohl Einzelhandelsumsätze als auch Frühindikatoren hätten die Erwartungen übertroffen. Selbst die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe hätten für Erstaunen gesorgt. Dennoch habe sich der Kurs der amerikanischen Währung am Nachmittag kaum bewegt - gute Konjunkturzahlen könnten im Moment den US-Dollar nicht beflügeln.



Die positiven Effekte durch die Konjunkturhilfen und der gute Impffortschritt seien eingepreist und hätten kaum mehr Auswirkungen auf den Kursverlauf. Die immer wieder mit Nachdruck präsentierten Absagen von FED-Mitgliedern, die Leitzinsen in naher Zukunft anheben zu wollen, würden ihren Teil dazu beitragen. Angesichts eines fast leeren Datenkalenders halten wir zum Wochenausklang bei EUR/USD an unserer gestrigen Kursrange zwischen 1,1930 und 1,1990 fest, so Oberbank. (16.04.2021/ac/a/m)





