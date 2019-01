Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der US-Arbeitsmarkt zeigt sich weiter in guter Verfassung, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Insgesamt dürfte der am Freitag veröffentlichte Arbeitsmarktbericht die zuletzt aufgekeimten Ängste bezüglich des Zustands der US-Konjunktur mindern. In diesem Zusammenhang sei aber darauf hingewiesen, dass es sich bei dem Arbeitsmarkt eher um einen nachlaufenden Konjunkturindikator handele, der im Kontrast zu Sentimentumfragen weniger Auskunft über die zukünftige wirtschaftliche Entwicklung gebe. Die US-Notenbank habe der Arbeitsmarktentwicklung bis zuletzt aber immer einen sehr hohen Stellenwert zugerechnet.Die Veröffentlichung des Arbeitmarktberichts habe etwas Rückenwind für den US-Dollar generiert, der seine Gewinne aber nicht habe verteidigen können. (07.01.2019/ac/a/m)