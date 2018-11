Das liege unter anderem daran, dass es laut den meisten Indikatoren ziemlich gut laufe. Die große Ausnahme sei der Immobiliensektor, wo die Daten zuletzt sehr durchwachsen ausgefallen seien. Seit einem starken Quartal Ende 2017 seien die Investitionen in den Wohnungsbau real rückläufig. Im Jahresschnitt 2018 werde wohl nur eine "schwarze Null" herauskommen.



Dies sei aber, wie gesagt, ein Einzelfall. Die Stimmungsindikatoren würden für das Verarbeitende Gewerbe wie für die anderen Sektoren insgesamt eine unverändert hohe Dynamik signalisieren. Zwar hätten die ISM-Einkaufsmanagerindices im Oktober nachgegeben. Der Index für die Industrie habe bei 57,7 gelegen - einem Niveau, das in der Vergangenheit laut ISM mit einem Anstieg des realen Bruttoinlandsproduktes von 4,5% verbunden gewesen sei. Der Index für die Sektoren außerhalb des Verarbeitenden Gewerbes (also den Löwenanteil der US-Wirtschaft) signalisiere mit 60,3 ein Wachstum von 4,1%. Für November würden die Analysten der Helaba hier keine dramatischen Änderungen erwarten. Während der erstere Index leicht steigen sollte, dürfte letzterer etwas nachgeben. Ob eine drohende Eskalation des Handelsstreits nach dem G20-Treffen am 30. November/1. Dezember die Unternehmensstimmung trüben würde, bleibe abzuwarten. Bislang sei die ganze Debatte über dieses Thema an der Hochstimmung der amerikanischen Wirtschaft weitgehend spurlos vorbeigegangen. Allerdings werde von vielen Umfrageteilnehmern die preistreibende Wirkung der Zölle beklagt.



Am Freitag folge dann der Arbeitsmarktbericht für den November. Der Arbeitsmarkt habe bis zuletzt positiv überrascht. Auf Basis des Dreimonatsdurchschnitts steige die Zahl der Beschäftigten aktuell um 220.000 pro Monat. Die Arbeitslosenquote sei so niedrig wie seit 50 Jahren nicht mehr. Andere Anzeichen für einen voll ausgelasteten Arbeitsmarkt seien die Allzeittiefs bei den Erstanträgen auf Arbeitslosenunterstützung, aber auch die sehr hohe Zahl der Kündigungen: Die Leute würden ihren alten Job nur freiwillig verlassen, wenn sie entweder schon einen neuen in der Tasche hätten, oder sie die Perspektiven für eine andere Stelle als extrem gut einschätzen würden. Mit langer Verzögerung mache sich die Knappheit am Arbeitsmarkt nun auch in den Lohndaten bemerkbar. Die Zunahme der durchschnittlichen Stundenlöhne dürfte im November mit 3,2% gegenüber Vorjahr ein neues zyklisches Hoch verzeichnen. Auch die verlässlicheren Zahlen des Arbeitskostenindex würden die gleiche Botschaft senden. Es bleibe abzuwarten, ob angesichts dessen die von den FOMC-Mitgliedern erwartete moderate Inflation (praktische Punktlandung auf dem Zielwert der FED für die Jahre 2019 bis 2021) wirklich eintrete. (30.11.2018/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - In der Berichtswoche steht zum letzten Mal im Jahr 2018 der Schwung wichtiger Konjunkturdaten vom Monatsanfang auf dem Programm, so die Analysten der Helaba.Grund genug, sich noch einmal mit der aktuellen Lage in der US-Wirtschaft zu beschäftigen. Diese sei angesichts all der politischen Kontroversen - "mid-term elections", Handelsstreit, wiederholte Kritik Donald Trumps an der FED,"government shutdown" - zuletzt etwas in den Hintergrund getreten.