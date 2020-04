Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der US-amerikanische Arbeitsmarktbericht für März bot einen kleinen Vorgeschmack auf das, was in den kommenden Wochen an Wirtschaftsdaten veröffentlicht werden wird, so die Analysten der DekaBank.Zuletzt seien Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe auf 6,6 Millionen angestiegen. Dies sei neben dem Wert in der Woche zuvor ein einsam hoher Wert dieser Statistik. Allerdings sei der heutige Arbeitsmarktbericht im Zeitraum zuvor erhoben worden. Dies erkläre die geringere Reaktion auf den wirtschaftlichen Shutdown.Der Arbeitsmarktbericht für April werde bei seiner Veröffentlichung am 8. Mai vermutlich den höchsten monatlichen Beschäftigungsabbau seit Erhebungsbeginn 1939 aufweisen. Der Rekord liege bislang bei knapp 2 Millionen Stellen. (03.04.2020/ac/a/m)