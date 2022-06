Ungünstige Wechselkurse würden Microsoft für das vierte Quartal vorsichtiger stimmen. Wegen zusätzlicher Belastungen durch Währungseffekte von fast einer halben Milliarde Dollar kalkuliere der Konzern laut einer Mitteilung vom Donnerstag nun im letzten Quartal des laufenden Geschäftsjahres mit einem Umsatz von 51,94 bis 52,74 Milliarden Dollar. Bislang seien 52,40 bis 53,20 Milliarden Dollar avisiert worden. Der Überschuss dürfte nun 16,85 bis 17,43 Milliarden Dollar erreichen, nachdem bisher bestenfalls 17,10 bis 17,67 Milliarden in Aussicht gestellt worden seien. Die Aktien falle zur Stunde um knapp zwei Prozent.



Der Rückgang bei Microsoft bringe Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420), S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) und NASDAQ 100 (ISIN US6311011026/ WKN A0AE1X) in Bedrängnis, da der Konzern in allen Indices ein Schwergewicht sei.



Der DAX notiere indes weiter rund 100 Zähler im Plus. Wichtig sei, dass der Bereich um 14.500 respektive 14.560 überwunden werde. Dann hätte er Luft bis in den Bereich des März-Hochs bei 14.925. (02.06.2022/ac/a/m)







