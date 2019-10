Hamburg (www.aktiencheck.de) - Nun hat es auch die USA erwischt: Die Konjunkturdaten letzte Woche haben deutlich enttäuscht, so Dr. Bernd Meyer, Chefstratege Wealth and Asset Management bei Berenberg.Ab dem 10. Oktober würden die Handelsgespräche zwischen den USA und China fortgesetzt, Gespräche zwischen den USA und Europa dürften folgen und die Brexit-Verhandlungen würden sich mal wieder einer Deadline nähern. Am morgigen Dienstag gebe der Caixin PMI-Index für Dienstleistungen Aufschluss über die Konjunkturentwicklung in China. Von der Rede des FED-Gouverneur Powell am Dienstag und dem Protokoll der letzten FED-Sitzung am Mittwoch dürften sich Marktteilnehmer Signale für weitere US-Zinssenkungen erhoffen. Am Donnerstag seien die August Industrieproduktion in Frankreich, Italien und Großbritannien sowie die US-Inflationsdaten und die US-Erstanträge für Arbeitslosenunterstützung im Fokus. Am Freitag dürfte das US-Verbrauchervertrauen im Mittelpunkt stehen.In den kommenden Wochen nehme auch die Unternehmensberichtssaison für das dritte Quartal Fahrt auf. Die Gewinnrevisionen seien weiter negativ - mit einer deutlichen Aufhellung der Unternehmens-Ausblicke sei nicht zu rechnen. (07.10.2019/ac/a/m)