Die Finanzmärkte hätten zuletzt mit besonders großer Verunsicherung auf die aktuellen Zahlen zur Arbeitsmarktlage in den USA gewartet. Dies habe vor allem an uneinheitlichen Signalen gelegen, die im Laufe dieser Woche von anderen wichtigen Konjunkturindikatoren aus dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten geliefert worden seien. So schienen erfreuliche Angaben zur Arbeitsmarktkomponente des ISM PMI Non-Manufacturing einerseits Hoffnungen auf eine psoitive Entwicklung bei den "Payrolls" geweckt zu haben, die sehr schwachen Mai-Zahlen zum ADP Job Report hätten andererseits recht unfreundliche Daten zur Zahl der neugeschaffenen Stellen erwarten lassen. Die jüngsten Angaben des Personaldienstleisters ADP mögen sogar noch unfreundlichere Entwicklungen bei den "Payrolls" signalisiert haben; nur wirkliche Pessimisten würden in den aktuellen Daten zur Zahl der neugeschaffenen Stellen aber keine negative Überraschung sehen.



Der Blick auf die Details der heute gemeldeten Zahlen zur Entwicklung der Payrolls im Mai zeige einen nur sehr geringen Stellenaufbau in der Industrie und in der Bauwirtschaft. Der Dienstleistungssektor der US-Wirtschaft habe dagegen wieder einmal in größerem Umfang neue Jobs geschaffen. An die sehr guten April-Zahlen habe im Mai aber natürlich nicht nahtlos angeknüpft werden können. Staatliche Stellen hätten am aktuellen Rand in der Summe 15.000 Stellen abgebaut. Der Bund sei hierfür nicht verantwortlich gewesen und habe im Mai immerhin 4.000 neue Jobs geschaffen.



Der Anstieg der Stundenlöhne habe im Berichtsmonat Mai bei 0,2% M/M gelegen, was mit einer Jahresrate von 3,1% korrespondiere. Hier hätte man durchaus einen etwas stärkeren Zuwachs erwarten können. Die durchschnittlichen Wochenstunden seien am aktuellen Rand leicht auf einen Wert von 34,4 gefallen. In der Summe dürften viele Beobachter auf klarere Hinweise in Richtung einer Besserung der finanziellen Spielräume der US-Arbeitnehmer gehofft haben.



Fazit: Die aktuellen Zahlen zur Lage am US-Arbeitsmarkt seien zwar sicherlich eine negative Überraschung, es handele sich aber keinesfalls um katastrophal schwache Angaben. Angesichts von immer klareren Signalen in Richtung eines Fachkräftemangels in den USA darf nach Auffassung der Analysten der NORD LB nicht mehr damit gerechnet werden, dass die Ökonomie der Vereinigten Staaten weiterhin Monat für Monat 200.000 neue Stellen schaffen können werde. Rätselhaft bleibe in diesem Umfeld allerdings, warum die Löhne nicht nachhaltiger anziehen würden. (07.06.2019/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - In den USA sind von den offiziellen Statistikern heute wieder aktuelle Arbeitsmarktzahlen gemeldet worden, so die Analysten der NORD LB.Im Berichtsmonat Mai habe sich keine wirklich erfreuliche Entwicklung bei der Beschäftigungssituation in den Vereinigten Staaten gezeigt. So seien lediglich 75.000 neue Jobs entstanden. Zudem sei es noch zu einer Abwärtsrevision der für April gemeldeten Zahl von zusätzlichen Stellen gekommen. Mit immerhin noch 224.000 weiteren Beschäftigten bleibe der Zuwachs an Jobs zum Start des ersten Quartals aber natürlich noch immer auf einem sehr hohen Niveau. Die von den offiziellen Stellen in den USA separat erhobene Arbeitslosenquote habe im Mai immerhin bei 3,6% verharren können.