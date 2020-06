Hannover (www.aktiencheck.de) - Im Mai verzeichnete die US-Industrieproduktion einen marginalen - aber keinen blitzsauberen - "Rebound" um 1,4% M/M (nach Rückgängen von zuvor -12,5% und -4,6%), so die Analysten der Nord LB.



Nach dem stärksten Monatseinbruch seit 100 Jahren sehe es damit zunächst nur nach einem Tropfen auf dem heißen Stein aus. Immerhin sei aber eine Bodenbildung erfolgt - und das bereits im Mai. Das sei besser als einige Pessimisten zwischenzeitlich erwartet hätten. Doch der Weg aus dem Tal der Tränen werde nun langsam erfolgen können: Die globalen Lieferketten scheinen fragil, die Angst vor einer zweiten Welle bleibt, solange dürften auch Konsumenten gewisse Freuden genommen werden, so die Analysten der Nord LB. Erst ein Medikament könnte Perspektiven für eine richtige Besserung schaffen. Dennoch würden sich mittlerweile die Silberstreifen am Horizont mehren: Sowohl eine äußerst expansive Geld- als auch Fiskalpolitik dürften zudem im 2. Halbjahr für signifikanten Rückenwind sorgen, welche - wenn es nicht zu einer erneuten Ausbreitungswelle des Virus komme - zu einer ordentlichen Erholung führen könnte. (16.06.2020/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.