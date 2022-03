Für bestehende Nutzer gebe es eine Übergangsfrist, sie könnten bis zur nächsten Monatsabrechnung auf alle Inhalte zugreifen. Laut Bloomberg gebe es in Russland etwa eine Million Netflix-Nutzer. Die Aktie habe 3,18% nachgegeben.



Auch die Kreditkartenanbieter Visa, MasterCard und American Express hätten am Wochenende mitgeteilt, ihre Aktivitäten in Russland einstellen zu wollen. Mit von russischen Banken ausgestellten Karten dieser Unternehmen könne dann nur noch in Russland gezahlt werden. Karten von nichtrussischen Banken würden wiederum in Russland nicht mehr funktionieren.



Die Anteilsscheine von American Express (ISIN US0258161092/ WKN 850226) hätten am Montag 8,00% nachgegeben, für Visa (ISIN US92826C8394/ WKN A0NC7B) sei es um 4,82% nach unten gegangen. MasterCard-Aktien (ISIN US57636Q1040/ WKN A0F602) hätten 5,39% verloren.



Zu den wenigen Gewinnern im Dow Jones hätten die Papiere von Johnson & Johnson (ISIN US4781601046/ WKN 853260) gehört, sie hätten sich um 1,63% verteuert. An der Spitze des S&P 500 hätten Schlumberger (ISIN AN8068571086/ WKN 853390) und Halliburton (ISIN US4062161017/ WKN 853986) mit +8,09% und +6,24% gestanden.



Atlassian (ISIN GB00BZ09BD16/ WKN A2ABYA) habe erneut nachgegeben, die Aktie habe 8,69% an Wert verloren. Nach unten sei es auch für Booking (ISIN US09857L1089/ WKN A2JEXP) gegangen, das Online-Reisebüro habe sich um 8,44% verschlechtert. (Ausgabe vom 07.03.2022) (09.03.2022/ac/a/m)





München (www.aktiencheck.de) - An den Börsen ging es am zwölften Tag nach dem Überfall auf die Ukraine weiter bergab, so Thomas G. Wunder von "AnlegerPlus".Die großen amerikanischen Indices hätten im Minus geschlossen, der Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) sei unter 33.000 Punkte gerutscht. Der Konflikt wirke sich auch auf die Unterhaltungsbranche aus, so ziehe sich zum Beispiel Netflix (ISIN US64110L1061/ WKN 552484) aus dem russischen Markt zurück.Der Dow Jones habe nach einem Minus von 2,35% am Ende des Tages bei 32.825 Punkten gestanden. Der marktbreite S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) habe sich um 2,92% auf 4.202 Zähler verschlechtert. Für den NASDAQ 100 (ISIN US6311011026/ WKN A0AE1X) sei es um 3,69% auf 13.327 Punkte nach unten gegangen.