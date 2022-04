Im ersten Quartal habe dann offenbar eine "Omikron-Delle" den Aufholprozess temporär unterbrochen. Die Analysten würden daher für das erste Quartal mit einem deutlich negativen Wachstumsbeitrag vom Lager rechnen. Zusätzlich dürfte der Außenbeitrag einen erheblichen dämpfenden Einfluss gehabt haben. Zusammengenommen hätten diese beiden volatilen Komponenten wohl bis zu 4 Prozentpunkte (annualisiertes) Wachstum gekostet.



Gut sei hingegen der private Konsum gelaufen, der 3% bis 4% zugelegt haben sollte. Ebenfalls positiv sehe es bei den Ausrüstungs- und Bauinvestitionen aus. Im Frühjahr würden die Analysten trotz zusätzlicher Belastungen aus dem globalen Umfeld wieder mit einem deutlich höheren BIP-Wachstum von rund 4% rechnen. Für das Jahr insgesamt würden die Analysten einen Anstieg des realen BIP um 3,5% erwarten, merklich oberhalb des Trends von unter 2%.



Was seien nun die konkreten Risiken? Auf kurze Sicht dauere der "Ringkampf" zwischen positiven Effekten durch die Normalisierung nach der Pandemie einerseits und ihren negativen Nachwirkungen andererseits an. Aufgestaute Nachfrage bei den Haushalten, Überschussersparnis und notwendige Kapazitätsausweitungen seitens der Unternehmen würden stützen. Dagegen würden sich die Engpässe, sowohl am Arbeitsmarkt als auch bei den globalen Warenströmen, derzeit als unerwartet hartnäckig erweisen. Die Folge sei die hohe Inflation, die selbst die soliden nominalen Lohnzuwächse derzeit auffresse: Die Realeinkommen der Haushalte würden fallen. Dies habe das Potenzial, die Konjunktur zu bremsen - und zwar mehr als angesichts der aktuellen Überauslastung wünschenswert sein könnte. Die Ukraine-Krise habe diese Tendenzen durch zusätzlichen Preisdruck noch verstärkt.



Auf Horizont von etwa einem Jahr schiebe sich allerdings ein anderes Risiko in den Vordergrund: Ob die FED ihre geldpolitische Straffung so kalibrieren könne, dass sie die Inflation eindämme ohne die Konjunktur abzuwürgen. Dies liege nur teilweise in der Hand der Notenbank, denn sie sei auf angebotsseitige Entwicklungen angewiesen, auf die sie keinen Einfluss nehmen könne. Bliebe die Erholung beim Angebot (durch eine höhere Partizipationsrate am Arbeitsmarkt, ein Ende der Logistikengpässe usw.) weitgehend aus, müsste die FED die Nachfrage so stark einbremsen, dass dies wohl mit einer Kontraktion des BIP (alias Rezession) verbunden wäre.



Die Diskussion über die US-Konjunktur sei zuletzt aus Sicht der Analysten etwas in die Irre gelaufen. Der Pessimismus mancher Beobachter stehe aktuell in keinem Verhältnis zur Datenlage. Jene, denen die Zinsstrukturkurve als unfehlbarer Konjunkturprophet gelte, seien wie Schachtelteufel wieder mit unheilvollen Prognosen aufgetaucht. Statt über eine angebliche "Rückkehr der Stagflation" - ein Begriff, unter dem jeder Verwender etwas anderes zu verstehen scheine - zu räsonieren, wäre es sinnvoller, nach Antworten auf näherliegende Fragen zu suchen: Sei die Phase der "great moderation" mit relativ geringen Schwankungen bei Wachstum und Inflation nun vorbei? Sei das jahre - wenn nicht jahrzehntelang dominierende Narrativ einer - reellen oder vermeintlichen - dauerhaften Nachfragelücke obsolet? Sind wir an einem ähnlich markanten Wendepunkt wie Anfang der 1980er Jahre angekommen, fragen sich die Analysten der Helaba. Und: Was würde das für die Geldpolitik und das Zinsniveau bedeuten? (22.04.2022/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Arbeitslosigkeit bei 3,6%, rund eine halbe Million neue Jobs pro Monat, Wachstum von 5,5% gegenüber Vorjahr - die US-Wirtschaft boomt, allen Bremseffekten von der Fiskalpolitik und den Lieferkettenproblemen zum Trotz, so die Analysten der Helaba.Insofern sei aktuell ein gewisser Konjunkturpessimismus absolut angemessen: Besser könne es konjunkturell kaum noch werden! Die Geister würden sich aber an der Frage scheiden, wie deutlich der Schwungverlust ausfallen werde. Der Ausblick sei zwar sehr unsicher, aber nicht ganz so trübe wie ihn manche darstellen würden.Die scheinbare Schwäche im ersten Quartal - die Analysten der Helaba rechnen beim realen Bruttoinlandsprodukt (BIP) nur mit einem annualisierten Plus von 1% gegenüber dem Vorquartal - täuscht dabei über die unterliegende Dynamik hinweg. Die Volatilität der BIP-Zahlen sei auch zwei Jahre nach dem Covid-Schock im Frühjahr 2020 enorm. So habe die US-Wirtschaft im Jahresendquartal 2021 annualisiert um fast 7% gegenüber Vorperiode zugelegt. Ein Treiber dieser Schwankungen sei die Lagerhaltung der Unternehmen. Da die US-Wirtschaft an vielen Stellen am Kapazitätslimit operiere, habe die Produktion Mühe, mit der steigenden Nachfrage Schritt zu halten. Statistischen Ausdruck finde dies in den Lagerzahlen, die in den ersten drei Quartalen 2021 deutlich gefallen seien, bevor sie im vierten Quartal wieder spürbar zugelegt hätten.