Hannover (www.aktiencheck.de) - Die aktuellen Zahlen zur Entwicklung der US-Einzelhandelsumsätze sind in der Summe als klar positiv zu bewerten, so die Analysten der NORD LB.



Bei der Interpretation der Daten dürften auch die vorgenommenen Revisionen wieder einmal nicht aus dem Auge verloren werden. Der US-Konsument bleibe damit offenkundig eine tragende Säule des Wirtschaftsaufschwungs in den Vereinigten Staaten. Somit stehe die FED wohl auch weiterhin unter einem spürbaren Handlungsdruck. Entsprechend seien die November-Zahlen zu den Einzelhandelsumsätzen ohne jeden Zweifel hilfreich für die Währung der USA. (14.12.2018/ac/a/m)



