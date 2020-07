Demgegenüber stehe aber die Entwicklung der Covid-19-Infektionszahlen. Nachdem sich die Neuinfektionsrate wochenlang auf einem (verglichen mit anderen Industrieländern) erhöhten Niveau gehalten habe, habe sie zuletzt sogar wieder nach oben gedreht. Dies lasse erwarten, dass die US-Bürger Aktivitäten im öffentlichen Raum meiden würden, selbst wenn es keine neuerlichen Lockdowns gebe - doch selbst diese seien denkbar.



Unter dem Strich bedeutet dies, dass die Kontraktion im 2. Quartal wohl geringer ausgefallen sein dürfte als von uns unterstellt, so die Analysten der Helaba. Dafür würden die Fragezeichen hinter der spürbaren Belebung im 3. Quartal immer größer. Ein Plus bleibe hier zwar sehr wahrscheinlich, die Größenordnung sei aber ziemlich unsicher. Die Dynamik im 3. Quartal werde auch auf die Jahresdurchschnitte 2020 und 2021 durchschlagen. Die Statistiker würden die erste Schätzung des Bruttoinlandsproduktes (BIP) für das 2. Quartal am 30. Juli veröffentlichen, zusammen mit der Revision der Daten für die vergangenen Jahre. Die Analysten der Helaba würden auf dieser Basis ihre Wachstumsprognose Anfang August überprüfen. Derzeit würden sie mit einer Kontraktion des BIP um rund 6% im laufenden Jahr rechnen (2021: +6,5%).



Ein zusätzlicher Unsicherheitsfaktor sei die Fiskalpolitik. Über die umfangreichen Maßnahmen der vergangenen Monate hinaus sei mit weitergehenden Konjunkturprogrammen zu rechnen. So laufe die Erhöhung der Arbeitslosenhilfe Ende Juli aus und die bisher an die Kommunen sowie Einzelstaaten geleisteten Zahlungen des Bundes würden bei weitem nicht ausreichen, die Einnahmeausfälle und Mehrausgaben auf dieser Ebene zu kompensieren. Um eine konjunkturelle Belastung durch drastische Haushaltskonsolidierung der untergeordneten Gebietskörperschaften zu verhindern, werde der Kongress wohl kurzfristig zusätzliche Mittel bereitstellen. Auch neuerliche direkte Beihilfen für Haushalte und Unternehmen seien im Gespräch. All dies würde die schon hohe Neuverschuldung der öffentlichen Hand weiter nach oben treiben.



Gleichzeitig müsse die FED entscheiden, ob sie zusätzliche Maßnahmen ergreife, und wenn ja welche. Der Nachteil des seit März verfolgten Kurses der "Interventionen ohne Grenzen" sei, dass es schwierig sei, noch mal nachzulegen. Und irgendwann müsse das Ruder auch wieder herumgerissen werden. Dieser "Exit" könnte sich noch problematischer gestalten als jener nach der Finanzkrise. So sei das Risiko eines Zielkonfliktes zwischen erhöhter Arbeitslosigkeit und gleichzeitig anziehender Inflation diesmal größer. (07.07.2020/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Selten haben die US-Konjunkturindikatoren ein so einheitliches Bild geliefert: Es geht nach oben und zwar mit mehr Schwung als viele für möglich gehalten hatten, so Patrick Franke von der Helaba.Der Einzelhandel habe sich bereits im Mai spürbar erholt - die Umsätze hätten nur einen Monat nach ihrem Einbruch im April 80% des vorherigen Rückgangs wiedergutgemacht, trotz der eher zögerlichen Lockerung der Restriktionen. Der ISM-Einkaufsmanagerindex für die Industrie sei im Juni wieder klar ins Expansionsterritorium zurückgekehrt. Auch der Arbeitsmarkt scheine über dem Berg zu sein, die Arbeitslosenquote sei im Juni den zweiten Monat in Folge deutlich gefallen. All dies nähre die Hoffnung, dass die Rezession, die offiziell im März begonnen habe, im Rekordtempo wieder vorbei sein könnte.