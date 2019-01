Infolge der Steuersenkungen seien die Unternehmensgewinne deutlich gestiegen. Höhre Material-, Personal- und Refinanzierungskosten hätten US-Unternehmen dadurch mehr als ausgleichen können - trotz der nach wie vor schwachen Preissetzungsmacht. Zwar hätten die Bewertungen an den Kapitalmärkten zuletzt kräftig Federn gelassen, die Finanzierungsbedingungen würden aber weiter gut bleiben.



Im Jahr 2019 werde sich die stimulierende Wirkung der Steuerreform abschwächen. Man erwarte, dass das Wachstum etwas nachlasse - auf 2,5% im Jahr 2019 beziehungsweise 2,2% im Q4 2019 gegenüber dem Vorjahresquartal. Ein konjunktureller Einbruch zeichne sich aber nicht ab.



Die etwas nachlassende Dynamik könnte sich auf Trumps Handelspolitik auswirken. Bei etwas weniger raschem US-Wachstum würden die Kosten der Handelskriege 2019 auch in den USA sichtbar werden. Für Trump könnte das ein Grund sein, den Handelsstreit beizulegen, um seine Chancen auf eine Wiederwahl 2020 zu verbessern.



Das allmähliche Auslaufen des US-Fiskalstimulus habe auch Konsequenzen für die Geldpolitik: Nach einem weiteren Zinsschritt werde die FED vermutlich eine längere Zinspause einlegen. Die moderate Inflation erlaube es ihr. Solange die Kernrate des Anstiegs der privaten Konsumausgaben, einer Kennzahl für den mittelfristigen Preisdruck, unter oder nahe 2% verharre, könne die FED beim Anpassen ihrer Geldpolitik das Tempo herausnehmen. Im zweiten Halbjahr des vergangenen Jahres sei die Inflation sogar gegenüber dem ersten Halbjahr etwas zurückgegangen.



Auch deute nicht viel darauf hin, dass künftig Engpässe am Arbeitsmarkt den Preisdruck wesentlich erhöhen würden. Die Löhne seien noch weit davon entfernt, nachhaltig um mehr als 3,5% zu steigen - erst dann drohe Gefahr für die allgemeine Preisentwicklung. Der Grund dafür sei einfach: Das Arbeitsangebot habe sich als elastischer und umfangreicher herausgestellt als bislang angenommen. Die steigende Nachfrage nach Arbeitskräften habe mehr die Beschäftigungsquote als das Lohnwachstum erhöht. Unabhängig von der Preisentwicklung werde die FED ihre Bilanzsumme aber weiter langsam verringern, indem sie nicht alle auslaufenden Anleihen durch neue ersetze.



Maßnahmen zum Abbau von Bürokratie und hinderlichen Regulierungen sowie Anreize zur höheren Investitionsbereitschaft unter Unternehmen würden das langfristige Wachstum der US-Wirtschaft stützen. Neben Zweifeln an der Finanzierbarkeit stelle sich aber die Frage, inwieweit der tiefe Griff in die Staatskasse die Konjunktur unnötig befeuert habe. Damit steige die Gefahr, dass der Aufschwung bald an seine Grenzen stoßen könne. Wann dies der Fall sei, hänge nicht zuletzt von der bislang noch ausgesprochen positiven Stimmung unter den Unternehmen ab. (11.01.2019/ac/a/m)







Hamburg (www.aktiencheck.de) - In den USA haben 2018 eine kreditfinanzierte Steuerreform und ein Abbau von Regulierungen die Investitionsbereitschaft der Unternehmen und die Nachfrage der Haushalte spürbar stimuliert, so Dr. Florian Hense von der Berenberg.Der starke Anstieg des Ölpreises bis Anfang Oktober habe darüber hinaus für zusätzliche Euphorie im für die USA wichtigen Energiesektor gesorgt. Die Unternehmensinvestitionen seien im vergangenen Jahr um knapp 7% gegenüber 2017 gestiegen.Auch dank eines spendableren öffentlichen Sektors habe die inländische Nachfrage nach einem Plus von 2,5% in 2017 im vergangenen Jahr um voraussichtlich 3% zugelegt. Die stärkere Inlandsnachfrage habe sich auch in deutlich höheren Einfuhren geäußert. Die Ausfuhren hätten sich dagegen weniger dynamisch entwickelt. In der Konsequenz habe sich die amerikanische Leistungsbilanz weiter verschlechtert, während das BIP-Wachstum nach 2,2% im Jahr 2017 auf 2,9% im vergangenen Jahr hochgeschnellt sei.