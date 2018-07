Hannover (www.aktiencheck.de) - Heute sind in den USA freundliche Zahlen zur Entwicklung der realen ökonomischen Aktivität gemeldet worden, so die Analysten der Nord LB.



Der ersten Schätzung folgend notiere das annualisierte Wachstum im zweiten Quartal bei beachtlichen 4,1%. Im zweiten Halbjahr sei nun zumindest mit einer gewissen Entschleunigung zu rechnen. Trotz des konstruktiven Gespräches zwischen der EU und den USA bleibe der Handelskonflikt ein großes Risiko für die ökonomische Entwicklung der Vereinigten Staaten. Vor allem China müsse in diesem Kontext im Auge behalten werden. (27.07.2018/ac/a/m)



