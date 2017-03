Hannover (www.aktiencheck.de) - Ein solider Beschäftigungsaufbau von 235.000 Stellen und eine leicht rückläufige Arbeitslosenquote auf 4,7% bestätigen die anhaltende Aufhellung auf dem Arbeitsmarkt in den USA, so die Analysten der Nord LB.



Zusammen mit einer bereits relativ hohen Jahresrate bei den Stundenlöhnen von 2,8% Y/Y würden die heutigen Daten für eine Zinsanhebung der FED am kommenden Mittwoch sprechen. Das sei aber ohnehin nahezu sicher gewesen, sodass nun im Grunde nur der letzte potenzielle Stolperstein für die FED beiseite geräumt worden sei. Dass damit automatisch der nächste Zinsschritt bereits im Juni folgen müsse, würden die Analysten aber nicht sehen: Erstens dürften die konjunkturellen Überraschungen wieder abnehmen, zweitens die Inflationsrate zurückgehen. (10.03.2017/ac/a/m)





