Ähnliche Entwicklungen würden sich bei der leicht in die Zukunft blickenden Auftragskomponente zeigen. Die entsprechende Zeitreihe sei am aktuellen Rand aber nur ganz marginal von zuvor 53,8 auf nun 53,5 Punkte zurückgegangen. Diese kaum spürbare Abschwächung notiere wohl noch im Unschärfebereich - und sollte daher eher nicht inhaltlich interpretiert werden.



Die Preiskomponente des ISM PMI Manufacturing habe ebenfalls nachgegeben. Mit weiterhin sehr hohen 84,6 Zählern würden aber natürlich noch immer signifikant steigende Einkaufspreise bei den an der Umfrage teilnehmenden Unternehmen signalisiert. Diese Nachricht passe grundsätzlich gut ins Bild der aktuellen Lage der US-Wirtschaft. Die hohe Inflation sei in Nordamerika inzwischen zweifellos zu einem drängenden ökonomischen Problem geworden. Dieses Faktum dürfte dem FOMC mittlerweile sehr bewusst sein. Die Angaben zu den sogenannten "Prices Paid" des ISM PMI Manufacturing seien aber nur ein sehr kleiner Mosaikstein; ihre konkrete Bedeutung für die weitere US-Geldpolitik sollte daher auch nicht überschätzt werden.



Auch die Arbeitsmarktkomponente habe sich im April abgeschwächt. Dieser Sub-Index habe sich mit nun 50,9 Punkten sogar nur recht knapp oberhalb der "magischen" Marke von 50 Zählern halten können, die nach mechanistischer Interpretation als Wachstumsschwelle gelte.



Die verbalen Rückmeldungen der an der Umfrage teilnehmenden Einkaufsmanager würden klar auf Probleme mit Inflation und Lieferkettenstress hindeuten. Die Kommentare der Befragungsteilnehmer würden in der Tat Belastungen durch den Lockdown in Shanghai anzeigen.



Der ISM PMI Manufacturing sei im Berichtsmonat April auf 55,4 Punkte gefallen. Damit werde weiterhin ein Anziehen der ökonomischen Aktivität in der US-Industrie signalisiert, die Aufwärtsdynamik lasse aber schon etwas nach. In diesem Zusammenhang scheine der Lockdown in Shanghai eine Rolle zu spielen. (02.05.2022/ac/a/m)





