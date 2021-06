Hannover (www.aktiencheck.de) - Der ISM PMI Manufacturing ist im Mai auf 61,2 Punkte marginal angestiegen, so die Analysten der Nord LB.



Die Dynamik im verarbeitenden Sektor bleibe hoch - die Orderlage sei schon fast phänomenal! Es könnte allerdings noch besser sein: Die gegenläufigen Komponenten Produktion (Rückgang) und Verzögerungen bei den Auslieferungen (Anstieg) würden erkennen lassen, dass vor allem eine zunehmende Knappheit bei den Vorprodukten (Halbleiterchips, Stahl, Kupfer) als Belastungsfaktor fungiere. Dieses Faktum führe natürlich zu massiv steigenden Einkaufspreisen. Da auch die schwierige Suche nach geeignetem Personal (Arbeitskräftemangel) die Erholung zu tangieren scheine, dürften perspektivisch die Löhne anziehen. Die Unternehmen würden nun ohne jeden Zweifel verstärkt versuchen, die höheren Kosten teilweise an ihre Kunden weiterzugeben.



Entsprechend werde das brisante Thema Inflation in den USA im Sommer erhalten bleiben. Die FED werde daneben jedoch mit dem anderen Auge auch auf die Beschäftigungssituation schauen - was den US-Arbeitsmarktbericht am Freitag in den Fokus rücke. In diesem Umfeld habe der DAX am Dienstag ein neues Allzeithoch markiert. (Ausgabe vom 01.06.2021) (02.06.2021/ac/a/m)



