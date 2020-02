Hannover (www.aktiencheck.de) - Der ISM PMI Manufacturing in den USA hat sich zu Beginn des Jahres 2020 erfreulich verbessert, so die Analysten der Nord LB.



Das nun unterzeichnete Handelsabkommen zwischen Washington und Peking habe sicher dazu beigetragen, die Stimmung in der US-Industrie im Januar aufzuhellen. Die wichtige Stimmungsumfrage notiere bei 50,9 Punkten und damit wieder über der kritischen 50er-Marke. Zudem hätten zuletzt die regionalen Stimmungsumfragen für das Verarbeitende Gewerbe überzeugt, sodass man für die US-Konjunktur nicht zu schwarzmalen sollte. Nun stelle sich die Frage, inwieweit die Auswirkungen des Coronavirus die wirtschaftliche Entwicklung belasten würden, was schwer abzuschätzen sei. Im Blickpunkt stünden ab jetzt die Bekanntgaben des ISM PMI Non-Manufacturing am Mittwoch und des US-Arbeitsmarktberichts am Freitag. (03.02.2020/ac/a/m)



