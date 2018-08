Der Sub-Index "New Orders", der als leicht vorlaufender Stimmungsindikator gelte, habe im Juli ebenfalls einen gewissen Rückgang hinnehmen müssen. Mit 57,0 Punkten würden aber sich noch immer recht zügig füllende Auftragsbücher bei den befragten Firmen angezeigt. Dies sei also eher eine positive Nachricht.



Die Komponente "Employment" habe sogar etwas zugelegt und notiere damit nun bei immerhin 56,1 Punkten. Die Geschwindigkeit des Stellenaufbaus bei den Service-Unternehmen in den Vereinigten Staaten habe sich folglich sogar wieder etwas erhöht. Dies sei zweifellos eine sehr erfreuliche Nachricht für die US-Wirtschaft.



Der Sub-Index "Prices Paid" sei am aktuellen Rand auf 63,4 Zähler gestiegen. Die Einkaufspreise bei den befragten Unternehmen würden somit wieder klar stärker zulegen.



Die verbalen Rückmeldungen der befragten Einkaufsmanager würden allerdings zeigen, dass sich einige Service-Unternehmen in den USA größere Sorgen bezüglich der weiteren US-Handelspolitik machen würden. Vor allem die regelrechte Angst vor einem Handelskrieg mit China könne nach Auffassung einiger Firmen in der Tat noch zu signifikanten Belastungen der ökonomischen Aktivität in den Vereinigten Staaten führen.



Der ISM PMI Non-Manufacturing habe sich im Juli auf lediglich 55,7 Punkte abgeschwächt. Der wichtige Stimmungsindikator präsentiere sich damit schwächer - aber dennoch nicht schwach. Die zuletzt zu beobachtende Stärke der US-Wirtschaft helfe sicherlich, diese schon bemerkenswerte Entwicklung zu erklären. Das Wachstum der ökonomischen Aktivität könne aktuell einfach nicht weiter zulegen. (Ausgabe vom 03.08.2018) (06.08.2018/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - In den Vereinigten Staaten sind am 03.08.2018 aktuelle Angaben zur Entwicklung des ISM PMI Non-Manufacturing gemacht worden, so die Analysten der Nord LB.Dieser für die Finanzmärkte ziemlich bedeutende Stimmungsindikator habe sich im Berichtsmonat Juli deutlicher abgeschwächt. Mit lediglich 55,7 Punkten werde zwar auch weiterhin Wachstum angezeigt, die Dynamik des Anziehens der ökonomischen Aktivität bei den US-Dienstleistungsunternehmen habe sich aber schon recht spürbar verringert.Der Dienstleistungssektor der US-Wirtschaft wachse nach Auffassung der Befragungsteilnehmer zum Start des 2. Halbjahres 2018 also mit einer klar reduzierten Geschwindigkeit. Diese Nachricht dürfe angesichts des hohen Tempos des Zulegens der ökonomischen Aktivität im 2. Quartal auch nicht zu negativ bewertet werden.