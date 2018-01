Der wichtige Sub-Index "Business Activity" bleibe mit immerhin noch 57,3 Zählern (trotz Rückgangs) auf einem hohen Niveau. Die befragten Unternehmen würden somit auch zum Ende des Jahres ein sehr dynamisches Zulegen des tatsächlich realisierten ökonomischen Outputs diagnostizieren. Nur der Trend der Aufwärtsbewegung flache am aktuellen Rand etwas ab.



Die Unterkomponente "New Orders" sei im Dezember auf lediglich 54,3 Punkte gefallen. Dies sei schon eine negative Überraschung. Allerdings werde damit auch weiterhin ein - allerdings merklich verlangsamtes - Zulegen der Kundenbestellungen signalisiert.



Der Sub-Index "Employment" sei am aktuellen Rand etwas auf 56,3 Punkte gestiegen. Dies sei schon ein positives Signal für den Arbeitsmarkt der USA. Dabei müsse bedacht werden, dass das Service-Segment bisher der Jobmotor der US-Wirtschaft gewesen sei.



Die Komponente "Prices Paid" präsentiere sich im Dezember kaum verändert. Mit beachtlichen 60,8 Zählern würden deutlich zulegende Einkaufspreise bei den befragten Unternehmen angezeigt. Diese Nachricht sei für die US-Geldpolitik per se zwar sicherlich nicht von sehr großer Bedeutung, in Kombination mit anderen (wichtigeren) Inflationsindikatoren möge sie aber schon für eine Zinsanhebung noch im März sprechen.



Der ISM PMI Non-Manufacturing habe sich auch im Dezember etwas abgeschwächt. Diese Nachricht überrasche nicht wirklich. Die Zeitreihe zeige trotzdem klar Wachstum bei den US-Dienstleistungsunternehmen an. Es kehre offenbar langsam Realismus ein. Die Analysten würden daher weiterhin Douglas Adams folgen: Keine Panik! (Ausgabe vom 05.01.2018) (08.01.2018/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Das Institute for Supply Management hat am Freitag (05.01.) in den USA aktuelle Zahlen zur Entwicklung des ISM PMI Non-Manufacturing veröffentlicht, so die Analysten der Nord LB.Dieser nationale Einkaufsmanagerindex für den wichtigen Dienstleistungssektor der US-Volkswirtschaft präsentiere sich auch im Dezember rückläufig. Mit 55,9 Punkten zeige der Stimmungsindikator aber auch zum Abschluss des Jahres 2017 Wachstum in der Service-Branche der Ökonomie der USA an.Prinzipiell komme die Abschwächung am aktuellen Rand nicht überraschend. Noch im Oktober habe die Zeitreihe mit starken 60,1 Zählern eine fast schon gefährliche Euphorie bei den US-Dienstleistungsunternehmen angezeigt. Nun halte gesunder Realismus Einzug in die befragten Firmen.