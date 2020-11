Hannover (www.aktiencheck.de) - Im Berichtsmonat Oktober zeigt sich beim ISM PMI Manufacturing ein unerwartet starker Anstieg, so die Analysten der Nord LB.



Der wichtige US-Stimmungsindikator präsentiere sich am aktuellen Rand deutlich stärker als noch im Vormonat. Erfreulich sei vor allem die Entwicklung des Sub-Indexes Auftragseingang. Zudem habe die Arbeitsmarktkomponente endlich wieder über die Marke von 50 Punkten springen können. Der Start in das 4. Quartal scheine der US-Wirtschaft somit überraschend gut geglückt zu sein. Die Zahlen seien in jedem Fall stützend für den internationalen Aktienmarkt. (Ausgabe vom 02.11.2020) (03.11.2020/ac/a/m)





