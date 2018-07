Die Auftragskomponente habe sich ebenfalls oberhalb von 60 Zählern stabilisieren können. Hier sei am aktuellen Rand ein im Prinzip vernachlässigbarer marginaler Rückgang auf 63,5 Punkten gemeldet worden. Die Order-Bücher der US-Industrie schienen sich somit auch am aktuellen Rand sehr zügig zu füllen.



Die Beschäftigungskomponente des ISM PMI Manufacturing sei im Juni ebenfalls leicht zurückgegangen. Mit 56,0 Punkten werde aber noch immer ein recht dynamischer Beschäftigungsaufbau in der US-Industrie angezeigt.



Die Preiskomponente des nationalen Einkaufsmanagerindexes für die US-Industrie sei am aktuellen Rand leicht zurückgegangen. Diese sogenannten "Prices Paid" würden nun bei 76,8 Zählern notieren. Damit würden auch weiterhin deutlich steigende Einkaufspreise bei den befragten Firmen angezeigt; lediglich der Anstieg der Kosten der Firmen habe sich leicht reduziert.



Die Rückmeldungen der Firmen würden zudem eine starke Nachfrage anzeigen. Die Lagerbestände bei den Kunden schienen derzeit nach Auffassung der befragten Einkaufsmanager sehr niedrig zu sein. Die US-Industrie diagnostiziert außerdem einen zunehmenden Fachkräftemangel. Trotz der grundsätzlich sehr guten Stimmung würden sich einige Befragte allerdings Sorgen um die Auswirkungen der US-Handelspolitik machen.



Fazit: Der ISM PMI Manufacturing habe sich im Juni positiv entwickeln können. Die Stimmung in der US-Industrie sei fast schon gefährlich gut. Die befragten Unternehmen würden nun beginnen, sich Sorgen um mangelnde Kapazitäten zu machen. Zudem rücke die US-Handelspolitik langsam ins Blickfeld der Einkaufsmanager. Beide Faktoren könnten perspektivisch schon auf dem Sentiment lasten. (02.07.2018/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Die heute in den USA veröffentlichten Zahlen zur Entwicklung des ISM PMI Manufacturing zeigen eine weitere Stimmungsverbesserung bei den Industrieunternehmen im Land der unbegrenzten Möglichkeiten an, so die Analysten der NORD LB.Der an den Finanzmärkten sehr populäre Stimmungsindikator sei im Berichtsmonat Juni in der Tat auf immerhin 60,2 Punkte angestiegen. Damit würden die Befragungsteilnehmer auch weiterhin eine Beschleunigung des Anziehens der ohnehin schon hohen ökomischen Aktivität im verarbeitenden Gewerbe der Wirtschaft der USA diagnostizieren.Das heute zu beobachtende weitere Anziehen des ISM PMI Manufacturing sei zwar von einigen regionalen Unternehmensbefragungen in den USA zeitnahe signalisiert worden, dennoch seien die Zahlen schon eine positive Überraschung. Die Stimmung in der US-Industrie sei offenbar sehr gut. Man könne fast sogar schon von einer gefährlichen Euphorie sprechen.