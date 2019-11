Die Auftragskomponente des ISM PMI Manufacturing könne im Oktober allerdings zulegen. Mit 49,1 Zählern rücke die psychologische Marke von 50 Punkten hier wieder in den Fokus. Diese Nachricht mache mit Blick auf die kommenden Monate schon Hoffnung auf eine zumindest nicht unfreundliche Entwicklung des Headline-Indexes.



Die Arbeitsmarktkomponente habe im Oktober auf immerhin 47,7 Punkte steigen können. Damit habe sich die Bereitschaft der Unternehmen, wieder neues Personal einzustellen, immerhin nicht weiter verringert. Diese Nachricht passe nicht unbedingt zu den aktuellen Entwicklungen beim Sub-Index "Produktion".



Die Preiskomponente des ISM PMI Manufacturing habe am aktuellen Rand klar nachgegeben. Dieser Sub-Index notiere nun bei nur noch 45,5 Punkten. Damit würden von den befragten Unternehmen klar fallende Einkaufspreise diagnostiziert, was angesichts des Zollstreits mit China schon eine Überraschung sei.



Der Blick auf die verbalen Rückmeldungen der Befragungsteilnehmer offenbare aber dennoch, dass der Handelskonflikt zwischen Washington und Peking weiterhin im Fokus der Industrieunternehmen stehe. Einzelne Sektoren der US-Industrie würden dennoch zu Protokoll geben, derzeit größere Probleme damit zu haben, offene Stellen mit qualifiziertem neuen Personal zu besetzen.



Der ISM PMI Manufacturing habe im Berichtsmonat Oktober leicht zulegen können. Der wichtige nordamerikanische Stimmungsindikator notiere damit aber noch immer klar unterhalb der "magischen" Marke von 50 Punkten. Der Handelskonflikt zwischen Washington und Peking bleibe offenkundig im Fokus der US-Industrie. Immerhin habe die leicht in die Zukunft blickende Auftragskomponente am aktuellen Rand auf 49,1 Zähler zulegen können. (Ausgabe vom 01.11.2019) (04.11.2019/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - In den USA sind aktuelle Daten zur Entwicklung des ISM PMI Manufacturing gemeldet worden, so die Analysten der Nord LB.Nachdem sich bei diesem Einkaufsmanagerindex zuletzt klare Anzeichen für einen Schwächeanfall in der US-Industrie gezeigt hätten, welche natürlich maßgeblich auf den Handelskonflikt Washingtons mit Pekings zurückzuführen seien, habe sich der wichtige Stimmungsindikator im Oktober wieder etwas stärker präsentieren und auf 48,3 Punkte anziehen können. Damit sei die vor allem psychologisch wichtige Marke von 50 Zählern, die nach mechanistischer Interpretation als Expansionsschwelle gelte, aber natürlich noch immer nicht wirklich im Blickfeld.Entsprechend signalisiere der aktuelle ISM PMI Manufacturing im Vergleich zum Vormonat auch nur etwas klarer Wachstum in der US-Volkswirtschaft. Das Institute for Supply Management gehe in Zahlen gesprochen davon aus, dass der momentane Indexstand seines PMIs für die US-Industrie mit einem Anziehen des Bruttoinlandsproduktes um annualisiert circa 1,6% korrespondieren dürfte.