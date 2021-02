Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der nationale Einkaufsmanagerindex ISM für das Verarbeitende Gewerbe in den USA ist im Januar von 60,5 Punkten auf 58,7 Punkte gesunken, so die Analysten der DekaBank.



Ein Corona-Bezug lasse sich aber nicht herstellen.



Die Analysten würden in Kürze ihre Konjunkturprognose für dieses Jahr nach oben revidieren. Hintergrund dafür sei, dass den Analysten die Wahrscheinlichkeit für die Verabschiedung und Umsetzung eines sechsten Hilfspakets hinreichend hoch erscheine. (01.02.2021/ac/a/m)





