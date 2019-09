Die Dienstleistungssektoren des Euroraums und Deutschlands würden bislang von der Schwäche in der Industrie augenscheinlich noch nicht nachhaltig in Mitleidenschaft gezogen. Vorläufigen Angaben zufolge hätten sich die Serviceindices für die EWU und Deutschland im August bei 53,4 bzw. 54,4 Punkten in einem Bereich gehalten, der auf ein moderates bis solides Wachstum in diesem Sektor hindeute. Diese Werte dürften heute bestätigt werden.



Das US-Handelsbilanzdefizit sollte im Juli von 55,2 auf 53,4 Mrd. US-Dollar gesunken sein. Es sei aber nicht zu erwarten, dass dadurch die Kompromissbereitschaft der US-Regierung in den Handelskonflikten steige.



Die US-Notenbank veröffentliche am Abend ihr Beige Book über die wirtschaftliche Entwicklung in den USA in den letzten Wochen. Darin dürfte eine gewisse Abschwächung der wirtschaftlichen Dynamik bei nur mäßigem Aufwärtsdruck auf das Preisniveau konstatiert werden. Dies würde das Tor zu einer weiteren US-Leitzinssenkung noch in diesem Monat weit aufstoßen. (04.09.2019/ac/a/m)





Bonn (www.aktiencheck.de) - Zum siebten Mal in Folge verblieb der Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe in Europa zu Wochenbeginn im restriktiven Bereich unter 50 Saldenpunkten und verstärkte damit den Druck auf die EZB, mit einer lockereren Geldpolitik dem konjunkturellen Abschwung entgegenzuhalten, berichten die Analysten von Postbank Research.Feiertagsbedingt sei der entsprechende Index für die USA erst gestern erschienen und habe auch jenseits des Atlantiks für erneute Rezessionssorgen gesorgt. Der ISM-Index für das Verarbeitende Gewerbe habe überraschenderweise deutlich nachgegeben und sei mit 49,1 Punkten zum ersten Mal seit drei Jahren unter die Expansionsschwelle gesunken. Dabei hätten sich fast alle Subkomponenten verschlechtert. Besonders besorgniserregend erscheine jedoch der Rückgang bei den Auftragseingängen auf ein Siebenjahrestief von 47,2 Punkten, was auf eine schwache zukünftige Entwicklung schließen lasse. Die negativen Auswirkungen der internationalen Handelskonflikte auf die US-Industrie würden immer offensichtlicher.