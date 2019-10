Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der nationale Einkaufsmanagerindex ISM für das verarbeitende US-Gewerbe ist im September von 49,1 auf 47,8 Punkte noch tiefer in den Kontraktionsbereich gesunken, so die Analysten der DekaBank.



Dies sei der niedrigste Stand seit Juni 2009 gewesen. Damals habe der US-Aufschwung begonnen. Nach Angaben des Institute for Supply Management signalisiere der Indikator ein gesamtwirtschaftliches Wachstum von 1,5% (mom, ann.). Auch die Investitionspläne der Unternehmen im verarbeitenden Gewerbe hätten sich im September weiter verschlechtert.



Der schwache ISM-Index eröffne die Möglichkeit einer weiteren Leitzinssenkung der FED im Oktober. Dieser Schritt sei aktuell Bestandteil der Prognose der Analysten der DekaBank. (01.10.2019/ac/a/m)



