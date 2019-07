Schon seit März operiere die US-Treasury wieder einmal an der vom Kongress vorgegebenen absoluten Obergrenze für Schulden. Durch Buchungstricks könne sie den Zeitpunkt, zu dem dies für die Regierungstätigkeit kritisch werde, hinauszögern. Der Spielraum für solche Maßnahmen werde allerdings voraussichtlich im September ausgeschöpft sein. Es gebe zudem Risiken, dass der Finanzierungsbedarf des US-Bundes schon Ende August ein Niveau erreichen könnte, bei dem ohne einen Kongressbeschluss ein partieller Zahlungsausfall der Regierung unvermeidlich wäre.



Daher würden die Demokraten verhandeln, die derzeit die Mehrheit im Repräsentantenhaus hätten, aktuell mit der Regierung über eine temporäre Lösung. Die Uhr für einen Deal ticke, denn Ende Juli würden sich die Abgeordneten für den gesamten August in die Sommerpause verabschieden. Das böse Blut zwischen demokratischen Volksvertretern einerseits und Präsident Trump und vielen Mitgliedern seiner Regierung andererseits mache einen Kompromiss nicht gerade leichter. Hinzu komme, dass man das "debt ceiling"-Thema wohl nicht losgelöst von der Haushaltsfrage klären könne: Das neue US-Fiskaljahr beginne am 1. Oktober und derzeit gebe es noch keine Ausgabenermächtigung über diesen Zeitpunkt hinaus. Über die Ausgabenprioritäten lägen die Vorstellungen von Demokraten und Republikanern aber, vorsichtig formuliert, ziemlich weit auseinander.



Es gebe jedoch Signale von beiden Seiten, die dafür sprechen würden, dass sich das Problem Schuldengrenze (zumindest vorübergehend) leichter lösen lasse als der Handelsstreit. FED-Vertreter hätten die Schuldenproblematik als einen potenziellen Belastungsfaktor für die Konjunktur angeführt. Es wäre also durchaus positiv, wenn er zumindest temporär wieder in der Versenkung verschwinde. Eine dauerhafte oder auch nur mittelfristige Lösung sei aber ziemlich unwahrscheinlich. Wenn es gut laufe, einige man sich in den nächsten Tagen darauf, was man sonst gerne den Europäern vorgeworfen habe: "kicking the can down the road". Eine nominale Schuldengrenze mache zwar eigentlich keinen Sinn, denn der Kongress habe die Einnahmen und Ausgaben ja (größtenteils) selbst festgelegt. Aber solange die Opposition in einem der beiden Häuser des Kongresses die Mehrheit habe, werde sie dieses Druckmittel gegenüber der Regierung nicht aus der Hand geben wollen.



Spannend sei die aktuelle Debatte nicht zuletzt vor dem Hintergrund, dass nach geltendem Recht auslaufende Steuerentlastungen und (vor allem) niedrigere Obergrenzen für Ausgaben im kommenden Jahr einen spürbar bremsenden Konjunkturimpuls liefern dürften. Normalerweise würde man sagen, dass dies im Wahljahr vermieden werde. Aber die extrem tiefen Gräben zwischen Demokraten und Republikanern könnten die hierfür erforderlichen Kompromisse erschweren oder sogar unmöglich machen. (19.07.2019/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Dies ist sicher nicht die "ceiling", an die Lionel Richie damals gedacht hat: Nach längerer Ruhe an dieser Front sind in den USA die Themen "debt ceiling" (Schuldenobergrenze) und "Haushaltsstreit" nun wieder akut geworden, so die Analysten der Helaba.Kommr damit neben dem Handelskonflikt eine zusätzliche unerwünschte Quelle politischer Verunsicherung ins Spiel?