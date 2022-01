Die Stundenlöhne hätten um 0,6% M/M deutlich stärker als erwartet angezogen. Der in einigen Sektoren vorherrschende Arbeitskräftemangel sorge weiter für steigende Löhne. Dies werde die FED - neben den Payrolls und der Arbeitslosenquote - in ihren Einschätzungen zu beachten haben.



Der Arbeitsmarktbericht sei insgesamt recht stark ausgefallen: Die Payrolls lägen zwar nicht in dem von Jerome Powell für die aktuellen Monate angestrebten Bereich von 500k bis 550k, doch für einen höheren Beschäftigungszuwachs scheine weiterhin offenbar nicht die Nachfrageseite der Unternehmen der bremsende Faktor zu sein, sondern die Arbeitsangebotsseite. Derzeit würden die Firmen einfach nicht genügend passende Arbeitskräfte finden! Vielleicht würden einige Personen noch coronabedingt die Rückkehr zum Job fürchten, vielleicht hätten die staatlichen Transferleistungen für ein Abwarten gesorgt. Diese beiden Faktoren würden aber perspektivisch an Relevanz verlieren.



Der Beschäftigungsmotor laufe - auch wenn die Payrolls auf dem ersten Blick kaum den von der FED geforderten "substantiellen Jobaufbau" widerspiegeln würden. Die Arbeitslosenquote praktisch auf einem Vorcoronaniveau und die hohen Stundenlöhne (4,7% Y/Y) würden dennoch eine geldpolitische Neuausrichtung zwingend erforderlich machen. So erhalte die FED also Rückendeckung für ihre Wende: Ein beschleunigtes Tapering sei bereits erfolgt, das FOMC-Protokoll von Mitte Dezember sei zudem sehr hawkish ausgefallen.



Zwar bleibe als Risiko eine resistente Covid-19-Variante bestehen, doch scheine zumindest Omikron weniger gefährlich zu sein. Die Güterengpässe würden zwar nicht so schnell zu beheben sein, aber sicherlich im Jahresablauf sukzessive abgebaut. Die Hoffnung sei, dass dies auch langsam die Inflation wieder dämpfe, bevor letztere die Konjunktur wieder abwürgen könnte. Damit sei der Weg für einen Wirtschaftsaufschwung und Zinsanhebungen der FED in 2022 geebnet.



Die US-Arbeitsmarktdaten seien recht stark ausgefallen: Zwar habe der Stellenaufbau mit 199.000 etwas enttäuscht, dafür habe aber der nochmalige Rückgang der Arbeitslosenquote auf 3,9% überzeugt. Der von der FED angestrebte weitere "substantielle Jobaufbau" sei zwar nicht ganz so wie erwartet eingetreten - was vor allem auch an einem Mangel an passenden Arbeitskräften liege - aber die Arbeitslosenquote bereits wieder auf dem Vorcoronaniveau und die hohen Stundenlöhne würden dennoch zwingend eine geldpolitische Neuausrichtung erfordern.



Das beschleunigte Tapering werde nachträglich ohnehin gerechtfertigt. Obwohl als Konjunkturrisiken impfresistente Covid-19-Varianten, Inflation und Engpässe bei Gütern und Arbeitskräften aufzuführen sind, scheinen die zunehmend hawkisheren US-Notenbanker wohl spätestens im 2. Quartal 2022 den Leitzins erstmals seit langem wieder anheben zu wollen, so die Analysten der Nord LB. (07.01.2022/ac/a/m)





Laut der vom Bureau of Labor Statistics durchgeführten Unternehmensbefragung seien 199.000 Jobs geschaffen worden. Die beiden Vormonate seien aber um 141.000 hoch revidiert worden, sodass in der Summe die Prognose der Analysten recht gut getroffen worden sei. Für die optimistischeren Marktteilnehmer würden die Zahlen aber durchaus leicht enttäuschend ausfallen - auch die Angaben von ADP hätten etwas mehr erwarten lassen. Schwächer als in den Vormonaten hätten sich vor allem die Bereiche private Dienstleistungen, Bildung, Freizeit/Gastronomie sowie der verarbeitende Sektor entwickelt.