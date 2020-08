Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die erste Septemberwoche bringt noch nicht den Feiertag Labor Day, der dieses Jahr auf den 7. fällt, so die Analysten der Helaba.Die Stimmungsbarometer würden den erwarteten "V"-förmigen Verlauf zeigen. Die wichtigen ISM-Einkaufsmanagerindices seien schnell und spürbar ins Expansionsterritorium gesprungen. Allerdings zeige der Vergleich mit 2008/2009, dass die Aussagekraft dieser Indikatoren für die Höhe des Wachstums in der aktuellen Phase sehr eingeschränkt sei. Gemessen an den ISM-Indices sei die Finanzkrise nämlich viel schlimmer gewesen als die Covid-19-Kontraktion - das Gegenteil von der Botschaft, die das Bruttoinlandsprodukt sende. Trotz einer erwarteten Beruhigung sowohl beim Index für die Industrie (von 54,2 auf 53,0) als auch beim Dienstleistungsindex (von 58,1 auf 57,0), würden beide auf Ständen bleiben, die eine dynamische Erholung signalisieren würden. Das überrasche angesichts der zugrundeliegenden absoluten Zahlen auch kaum: Im Juli habe die Industrieproduktion noch etwa 9% unter dem Niveau des Jahresbeginns gelegen. Wenn die Prognose der Analysten der Helaba für das BIP im dritten Quartal zutreffe, dann sei der gesamtwirtschaftliche Output von Juli bis September im Schnitt wieder bei rund 95% des Jahresbeginns. Da sei überall noch viel Luft nach oben. Selbst mit kräftigen Wachstumsraten in den Folgequartalen werde das Outputniveau von vor der Krise wohl erst Ende 2021 oder Anfang 2022 erreicht. Und das sei ein recht optimistisches Szenario, denn es beruhe auf der Annahme nur überschaubarer regionaler Lockdowns und der Verfügbarkeit eines Impfstoffes im Laufe von 2021 - andernfalls würden wohl nennenswerte Bereiche der Wirtschaft im Koma bleiben.Auch am Arbeitsmarkt dürfte die Geschwindigkeit, mit der die Beschäftigung steige und die Arbeitslosenquote falle, im August geringer als in den Vormonaten gewesen sein. Mit erwarteten 1,2Mio. sei der monatliche Stellenaufbau vermutlich erneut höher gewesen als man sich in normalen Zeiten vorstellen konnte. Aber solange kein Impfstoff gefunden werde, gebe es keine Möglichkeit, alle der über 10 Mio. Personen, die seit Februar per saldo zur Zahl der Arbeitslosen dazugekommen seien, wieder zügig in Beschäftigung zu bringen. Dies gelte selbst dann, wenn Zweitrundeneffekte durch Insolvenzen oder "normale" Rezessionstendenzen wie freiwillige Ausgabenzurückhaltung minimal bleiben würden. Im Basis-Szenario der Helaba-Analysten überdurchschnittlichen Wachstums ins Jahr 2021 hinein könne die Arbeitslosenquote mit einer für übliche Zyklen blitzartigen Geschwindigkeit fallen die Analysten der Helaba würden damit rechnen, dass sie sich vom Hoch im zweiten Quartal 2020 (13%) binnen zwölf Monaten fast halbieren werde. Für August würden sie mit 9,5% (nach 10,2%) rechnen. Auch die Stellenzuwächse dürften in den kommenden Quartalen relativ hoch sein. Aber je länger die Pandemie zu umfangreichen Einkommensausfällen führe, desto zäher werde sich die Rückkehr zur Normalität gestalten. Da könnten Geld- und Fiskalpolitik nur eingeschränkt helfen, wobei letztere noch besser geeignet wäre, positive Impulse zu liefern. (28.08.2020/ac/a/m)