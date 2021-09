In diesem Zusammenhang rechne Meyer auch damit, dass sich im nächsten Jahrzehnt fast das gesamte Unterhaltungsfernsehen von den herkömmlichen Pay-TV-Paketen hin zum On-Demand-Streaming verlagern werde. "Vor allem junge Menschen wenden sich in großer Zahl vom herkömmlichen Fernsehen ab," so Meyer. Seit 2010 sei die Zeit die 18- bis 34-Jährige mit traditionellem Fernsehen verbringen nach Angaben des Marktforschungsunternehmens Nielsen um etwa 70 Prozent zurückgegangen. Auch bei den 35- bis 49-Jährigen habe das traditionelle Fernsehen deutlich an Boden verloren. Nur die Gruppe der über 65-Jährigen sei in den letzten zehn Jahren treu geblieben.



3. Video-Streaming werde sich zur wichtigsten Form des Film- und Fernsehkonsums entwickeln



Es werde immer deutlicher, dass Streaming-Dienste der wichtigste Ersatz für herkömmliche Pay-TV-Pakete seien, so Meyer. Da sich die Verbraucher mit dem "Abnabeln" anfreunden würden, seien Streaming-Giganten wie Netflix (ISIN US64110L1061/ WKN 552484), Disney+ (ISIN US2546871060/ WKN 855686) und Amazon Video (ISIN US0231351067/ WKN 906866) die Hauptnutznießer: "Ähnlich wie die Videospielindustrie haben auch Streaming-Dienste während der Beschränkungen infolge der Pandemie einen enormen Aufschwung erlebt," analysiere der Experte. "Millionen neuer Abonnenten sind in Scharen zu ihnen geströmt. Einst die Domäne alter Fernsehsendungen und Filme, treiben nun neue und originelle Inhalte das Wachstum der großen Streaming-Dienste an."



Es werde erwartet, dass Netflix beispielsweise bis 2030 über ein Budget von 25 bis 30 Milliarden US-Dollar verfügen werde, was es ermöglichen würde, jede Woche vier Serien oder Filme im Wert von 100 Millionen US-Dollar herauszubringen. Angesichts dieses enormen Budgets stünden die Chancen gut, dass Netflix etwas produzieren werde, das die meisten US-Haushalte sehen möchten. So könnte das Unternehmen schließlich rund 90 Millionen US-Abonnenten erreichen.



4. Die Zuschauerzahlen im American Football könnten strukturell zurückgehen



Der Wert von Live-Sportübertragungen für Werbetreibende und etablierte Medienunternehmen sei heute unbestritten - und die National Football League (NFL) sei hier der Goldstandard. Allerdings sei die Stabilisierung der Zuschauerzahlen in den letzten zwei Jahren größtenteils auf die Rückkehr der älteren Bevölkerung zurückzuführen, die sich im Rahmen der Colin Kapernick Kontroverse von der NFL distanziert hätten. "Bei jüngeren Menschen, die sich für ein breiteres Spektrum an Sportarten interessieren und seltener Highschool-Football spielen, gehen die Zuschauerzahlen weiter zurück," so Meyer.



5. Autonomes Fahren könnte zusätzlichen Medienkonsum begünstigen



"Durch die zunehmende Verbreitung von Smartphones in der entwickelten Welt nähern wir uns einem täglichen Medienkonsum von zehn bis elf Stunden pro Person," so Meyer. "Fahrerlose Autos könnten in den kommenden Jahren für einen großen Wachstumsschub sorgen. Wenn man bedenkt, dass der durchschnittliche Arbeitsweg in den USA etwa 30 Minuten pro Strecke beträgt, könnte das eine weitere Stunde pro Tag an Medienkonsum freisetzen."



Mit schätzungsweise zwei Millionen verkauften Fahrzeugen im Jahr 2020 hätten fahrerlose Autos derzeit noch keinen großen Teil des Marktes ausgemacht. Es werde jedoch erwartet, dass sie exponenziell wachsen würden. Angetrieben durch niedrigere Preise und staatliche Auflagen für Elektrofahrzeuge könnte die Zahl der fahrerlosen Autos nach verschiedenen Branchenschätzungen bis 2030 auf 58 Millionen steigen. Dadurch könnten im nächsten Jahrzehnt viele Augen für Streaming-Filme, Podcasts und Musikdienste frei werden. (02.09.2021/ac/a/m)







Los Angeles (www.aktiencheck.de) - Die Covid-19-Pandemie hat bestimmte Anlagethemen mit bemerkenswerter Geschwindigkeit vorangetrieben, auf keine Branche träfe dies so sehr zu wie auf die Medien- und Unterhaltungsbranche, so Nathan Meyer, Equity Investment Analyst bei Capital Group.Treiber der Veränderungen seien unter anderem der technologische Fortschritt und der Trend zum Home-Office gewesen.Die traditionellen Mediengiganten seien durch strukturelle Verschiebungen im Medienkonsum in ihren Geschäftsmodellen gestört worden, erläutere Meyer. Viele Verbraucher würden sich zunehmend von Kabelanschlüssen abwenden und sich stattdessen Streaming-Videodiensten und interaktiven Formen der Unterhaltung zuwenden: "Die sich daraus ergebende Verschiebung der Konsumgewohnheiten, insbesondere bei jungen Menschen, könnte die Investitionsaussichten für Medienunternehmen in den kommenden Jahren tief greifend verändern," analysiere Meyer. Er sehe fünf Entwicklungen, die für die Medien- und Unterhaltungsbranche im nächsten Jahrzehnt wichtig werden könnten:1. Videospiele würden das Bezahlfernsehen als führendes Unterhaltungsmedium zu Hause ablösen"Videospiele dürften mindestens ein weiteres Jahrzehnt demografischen Rückenwind erhalten," so Meyer. "Junge Menschen spielen mehr und geben mehr Geld aus." Fortschritte bei der Grafikqualität, ein verbesserter Zugang zu Cloud-basierten Spielplattformen und die vermehrte Einführung der Monetarisierung im Spiel sollten es den Videospielanbietern ermöglichen, den traditionellen Pay-TV-Anbietern weiterhin Zeit und Einnahmen streitig zu machen.2. Die Zahl der Abonnenten von Pay-TV-Paketen in den USA werde drastisch sinken