Relevanter für die FED sei aber ein Nebeneffekt der chinesischen Restriktionen: Sie würden die Probleme bei den globalen Lieferketten verlängern. Eine nachhaltige Entspannung und entsprechende Entlastungen bei der Kernteuerung würden damit in weitere Ferne rücken. Gleichzeitig würden Energie- und Nahrungsmittelpreise erhöht bleiben. Die Analysten würden wegen diesen Faktoren ihre Inflationsprognose für die USA erneut merklich anheben: Für 2022 von 6,3% auf 7,2% und für 2023 von 2,5% auf 3%. Letztere Änderung sei eher ein statistischer Effekt - durch den stärkeren Preisauftrieb im zweiten Halbjahr 2022 sei der Jahresdurchschnitt für 2023 höher als zuvor. Grundsätzlich würden die Analysten an dem Bild festhalten, dass die Teuerung ihren Hochpunkt erreicht habe, sie falle aber langsamer.



Und darin liege ein großes Problem für die FED. Jeder Monat mit sehr hoher Teuerung mache es wahrscheinlicher, dass die Inflationserwartungen davonlaufen würden und über Zweitrundeneffekte eine Lohn-Preis-Spirale in Gang komme. Die Uhr ticke sozusagen. Das würden auch die Notenbanker wissen. Die Analysten würden daher erwarten, dass die FED den Leitzins im laufenden Jahr schneller anhebe als bisher gedacht. Bis Ende 2022 dürfte die Federal Funds Rate auf knapp 3% steigen. Ob der dann Anfang 2023 erreichte Leitzinskorridor von 3,0% bis 3,25% ausreiche, die Inflation unter Kontrolle zu bekommen, sei eine offene Frage.



Aus Sicht der Analysten würden Sondereffekte durch die Pandemie, die graduelle Besserung der Engpässe ins Jahr 2023 hinein - insbesondere am US-Arbeitsmarkt - und die laufende Konsolidierung in der Fiskalpolitik der FED helfen. Mehr werde die Regierung Biden aber zur Eindämmung der Inflation wohl nicht beisteuern können. Bisher agiere sie kaum kompetenter als die Regierung unter Präsident Ford, die in den 1970er Jahren im Rahmen der peinlichen "WIN!" ("Whip inflation now!")-Kampagne den US-Bürgern geraten sei, zur Bekämpfung der Inflation Obst- und Gemüsegärten anzulegen.



Joe Biden habe beispielsweise kostbare Zeit in seiner "State of the Union"-Rede im Januar darauf verwendet, ausländische Reedereien zu beschimpfen, die angeblich für die hohe Teuerung in den USA verantwortlich seien. Ein besserer Ansatzpunkt wäre es, die Strafzölle auf chinesische Importe - ein Steckenpferd des von Biden ansonsten verachteten Amtsvorgängers Trump - endlich abzuschaffen.



Die nun erwartete stärkere und vor allem schnellere Straffung der Geldpolitik sei schließlich der Grund, warum die Analysten ihre US-Wachstumsprognose für 2023 noch einmal leicht reduzieren würden. Mit 2% statt 2,3% werde die US-Wirtschaft voraussichtlich vor allem im nächsten Sommerhalbjahr gefährlich nahe an die "stall-speed" herankommen, ab der die Konjunktur Auftrieb verliere und die Rezessionsrisiken sprunghaft zunehmen würden. (29.05.2022/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der US-Senat hat gerade FED-Chef Jerome Powell für vier weitere Jahre im Amt bestätigt, so die Analysten der Helaba.Er erhalte zudem mit Lisa Cook und Phillip Jefferson zwei neue Mitglieder des Board zur Seite gestellt, die ihn auf dem vor ihm liegenden schwierigen Weg unterstützen könnten. Dabei sei müßig, darüber zu philosophieren, inwieweit die FED es selbst in der Hand gehabt habe, die aktuelle Situation zu vermeiden. Sie sei eingetreten und die Frage sei nun, wie man am besten wieder herauskomme.Die andauernden Lockdowns in China - die Regierung mache keine Anzeichen, von ihrer Null-Covid-Linie abzuweichen - würden die Aktivität dort belasten. In Q2 dürfte die chinesische Wirtschaft schrumpfen. Die Analysten würden daher ihre Wachstumsprognose von 5% auf 4% reduzieren. Dabei würden sie aber von einer spürbaren Erholung im zweiten Halbjahr ausgehen, getrieben auch von den umfangreichen Stimulusmaßnahmen der Regierung. Dies setze allerdings eine Entspannung an der Pandemiefront voraus, die keine ausgemachte Sache sei. Durch den statistischen Überhang ergebe sich für China 2023 nun sogar ein etwas höheres Wachstum (5,5% statt 5%).