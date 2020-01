Hannover (www.aktiencheck.de) - Die heutigen Dezember-Zahlen zur Entwicklung der Einzelhandelsumsätze in den USA können als erfreulich bezeichnet werden, so die Analysten der Nord LB.



Das Weihnachtsfest habe nun in einem eigentlich eher schwierigen 4. Quartal also doch noch für einen versöhnlichen Jahresausklang im US-Einzelhandel gesorgt. Der Konsument scheine folglich ein verlässlicher Motor des Wachstums im Land der unbegrenzten Möglichkeiten zu bleiben. Die positive Lage am Arbeitsmarkt der USA helfe hier sicherlich. Wenn nun auch die Löhne aufgrund des zunehmenden Mangels an qualifiziertem Personal noch etwas stärker anziehen würden, dürfte sich die Nachfrage der privaten Haushalte auch perspektivisch erfreulich präsentieren. (16.01.2020/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.