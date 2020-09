Weniger verständlich sei die Überraschung, die von manchen Beobachtern offenbar über die Kürze der Kontraktion und die Heftigkeit der folgenden Erholung empfunden werde. Wenn von vorneherein eines klar gewesen sei, dann, dass dies vom zeitlichen Verlauf her keine "08/15"-Rezession sein würde -unabhängig von der bestehenden Unsicherheit über den genauen Umfang der Gegenbewegung im Sommer. Zuletzt seien viele Kommentatoren wieder umgeschwenkt und würden eine angeblich unerwartete Verlangsamung der Erholung beklagen.



Auch diese sei aber absehbar gewesen. Die Kurzlebigkeit der sehr hohen Dynamik in der unmittelbaren Gegenbewegung nach den Lockdowns hätte eigentlich jedem klar sein müssen - vor allem, wenn man sich vor Augen gehalten habe, dass die Pandemie im zweiten Halbjahr nicht plötzlich verschwinden würde, sondern es im Gegenteil zu einer, wie auch immer gearteten, zweiten Welle kommen könnte. Daher dürften auch die hohen Stände bei den ISM-Einkaufsmanagerindices, die zuletzt verzeichnet worden seien, nicht gehalten werden können. Die Indikatoren würden in den kommenden Monaten wieder etwas nachgeben. Im September dürfte nun der Index für die Industrie auf Basis der vorliegenden regionalen Daten noch einmal bei rund 56,0 verharren, einem Wert, der für eine noch recht kräftige Expansion am Ende des dritten Quartals spreche.



Die Analysten hätten seit Längerem argumentiert, dass die erst erwarteten und nun eingetretenen hohen Wachstumsraten kein Ende der Krise bedeuten würden. Weitere fiskalische Stützungsmaßnahmen wären in den USA durchaus angebracht. Dies werde nicht zuletzt am Arbeitsmarkt sichtbar. Hier seien die positiven Überraschungen zuletzt noch etwas prägnanter gewesen als anderswo. Die Arbeitslosenquote, die im April auf 14,7% gesprungen sei, sei im August auf 8,4% gefallen, volle 1,8 Prozentpunkte niedriger als noch im Vormonat. Gleichzeitig sei die Erwerbsquote, also der Anteil der US-Bürger, der aktiv am Arbeitsmarkt teilnehme, unerwartet stark gestiegen.



Dies unterstreiche zwei Dinge: Erstens hätten die Ökonomen die fundamentale Dynamik dieses Zyklus noch immer nicht richtig "im Griff". Zweitens würden die Daten bis zum aktuellen Rand eine sehr schnelle Erholung zeigen. Die einfache Aussage sei, dass es zunächst wohl so weiter gehe - die Analysten würden für September mit einem Rückgang der Quote auf 7,9% rechnen. Die schwierigere Frage sei, in welchem Tempo diese Bewegung abflachen werde. Von einer vollständigen Normalisierung trennt uns wohl nicht nur ein Impfstoff, so die Analysten der Helaba. (25.09.2020/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - In der Berichtswoche können sich Analysten und Marktteilnehmer auf einige wichtige Indikatoren freuen, die hoffentlich etwas mehr Klarheit über die aktuelle Lage bringen, so die Analysten der Helaba.Obwohl die Daten in den vergangenen Wochen eigentlich eine recht deutliche Sprache gesprochen hätten, würden manche Einlassungen seitens Politikern, Medien und Analysten das Bild eher vernebeln als es zu klären.