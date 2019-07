Linz (www.aktiencheck.de) - Diese Woche wird eine amerikanische Handelsdelegation in Peking erwartet, um die Handelsgespräche mit China wiederaufzunehmen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Ein Schlüsselthema - auf das sich Präsident Trump eingeschossen zu haben scheine - könnte seitens der US-Delegation der Telekommunikationsriese Huawei sein. China scheine abzuwarten, wie die Rhetorik der Amerikaner zu Huawei ausfallen werde, um dann über den weiteren Ankauf von amerikanischen Agrargütern zu entscheiden. Überhaupt würden die chinesischen Forderungen als Basis für das Erreichen eines Abkommens darauf zielen, sämtliche Strafzölle abzuschaffen. Die USA hingegen dürften auf die Beibehaltung der Zölle bestehen, um zu gewährleisten, dass China die Abkommen auch einhalte. Eine umfassende, kurzfristige Einigung der beiden Supermächte scheine daher ein schwieriges Unterfangen zu werden. (08.07.2019/ac/a/m)





