Es gebe mehrere Gründe dafür, dass der Ausgang der Wahl noch immer ungewiss sei, wie zum Beispiel die sinkenden Umfragen in umkämpften Staaten wie Florida, wo Biden mit nur zwei Prozent an der Spitze liege. Wenn wir jedoch davon ausgehen, dass die Meinungsumfragen ein korrektes Bild des vor uns liegenden Wahlverlaufs vermitteln, ist Biden für den 3. November auf einen Sieg eingestellt, wobei die Demokraten wahrscheinlich beide Kammern des Kongresses gewinnen werden - das Rennen um den Senat dabei aber ist immer noch knapp, so der Experte von Vontobel Wealth Managament.



Bidens beträchtlicher fiskalischer Schub käme Unternehmen aus den Bereichen Infrastruktur, Wertstoffe und erneuerbare Energien zugute. Ein überraschender Sieg Trumps würde Technologieaktien, inländische Kommunikationsdienstleister und Anbieter von Gesundheitsdienstleistungen in die Höhe treiben.



Ungewissheit bestehe nach wie vor hinsichtlich des Zeitpunkts der Ergebnisse. Während der präsidiale Sieger relativ schnell feststehen sollte, könnte das Ergebnis der künftigen Zusammensetzung des Kongresses mehr Zeit in Anspruch nehmen. Das gelte vor allem für den Senat, wo das Ergebnis darüber, ob man rot bleibe oder zu blau wechsle, eine knappe Entscheidung zu sein scheine.



Gegenwärtig konzentriere sich die Marktstimmung mehr auf die Verhandlungen über das Coronavirus-Hilfspaket zwischen der demokratischen Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, und Finanzminister Steven Mnuchin. Die Wahrscheinlichkeit eines Abschlusses und der Zustimmung des Senats vor der Wahl scheine gering zu sein. Die Märkte könnten sich daher in den nächsten zwei Wochen wieder stärker auf den Wahlausgang konzentrieren, wobei in den Tagen danach eine höhere Volatilität möglich sei, wenn die Ergebnisse auf ein unklares Ergebnis oder anfechtbare Margen in den wichtigsten Kriegsschauplätzen hindeuten würden. Sollten die Ergebnisse relativ bald bekannt werden, könnte im gesamten Wahlkampfstab des siegreichen Kandidaten ein Gefühl der Erleichterung zu spüren sein. Der Markt könnte sehr wohl das gleiche Gefühl haben, und die begünstigten Sektoren würden anfangen, das Ergebnis einzupreisen. (23.10.2020/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die zweite und letzte Präsidentschaftsdebatte vor den US-Wahlen am 3. November in Nashville, Tennessee, enthielt weniger persönliche Angriffe als die vorherige, so Sandrine Perret, Senior Economist bei Vontobel Wealth Managament.Weniger Unterbrechungen hätten es leichter gemacht, die politischen Unterschiede und Ideen der beiden Kandidaten herauszustellen. Dabei seien Themen wie der Umgang mit der anhaltenden Coronapandemie, die außenpolitische Haltung der USA und die amerikanische Öl- und Gasindustrie erörtert.