Einschätzung: Die Analysten der Raiffeisen Bank International AG hätten schon erwartet, dass sich der Beschäftigungszuwachs im Mai deutlich abgeschwächt habe. Insofern überrasche sie die für Mai gemeldete Zahl nicht allzu sehr. Etwas mehr Unbehagen bereite ihnen die markante Abwärtsrevision der Zahlen für März und April. Damit seien im Schnitt der letzten vier Monate netto "nur" noch 127.000 Arbeitsplätze geschaffen worden. 2018 seien es durchschnittlich noch 223.000 gewesen. Allerdings dürften im Mai Sondereffekte eine Rolle gespielt haben, die den Beschäftigungszuwachs gedrückt hätten. Auffällig sei zum einen das deutlich schwächere Plus im Bereich Bildung und Gesundheitsdienstleistungen. Hier dürfte die späte Lage von Ostern einen negativen Einfluss gehabt haben. Die öffentliche Hand habe zudem 15.000 Stellen abgebaut. Dies dürfte eine Reaktion auf den starken Stellenaufbau im April gewesen sein. Beide Effekte zusammen würden bereits eine Differenz von 80.000 Stellen zwischen dem Aprilwert und den Maizahlen erklären. Zusammenfassend könne man festhalten, dass sich die Dynamik beim Beschäftigungsaufbau seit Jahresbeginn offenbar abgeschwächt habe. Die Analysten der Raiffeisen Bank International AG würden die heute gemeldeten Zahlen aber nicht im negativen Sinne überbewerten. Im Juni dürfte der Stellenzuwachs wieder deutlich über 100.000 liegen und damit über der Schwelle, ab der die Arbeitslosenquote weiter sinke.



Laut Haushaltsumfrage, die der Berechnung der Arbeitslosenquote zugrunde liege, sei die Beschäftigung im Mai um 113.000 angestiegen. Gleichzeitig habe die Arbeitslosenzahl um 64.000 zugelegt. Die Arbeitslosenquote habe sich somit auf die zweite Nachkommastelle gerundet von 3,58% auf 3,62% erhöht. Die Analysten der Raiffeisen Bank International AG würden für den Sommer von einem weiteren Rückgang der Arbeitslosenquote ausgehen. Diese Einschätzung werde durch diverse Stimmungsindikatoren untermauert. So sei die kombinierte Beschäftigungskomponente des ISM Index für das Verarbeitende und das Nicht-Verarbeitende Gewerbe im Mai um 4 Punkte auf 57,4 Punkte geklettert. Gemäß des vom Conference Board für Mai ermittelten Verbrauchervertrauens würden die Umfrageteilnehmer die Möglichkeit, einen Arbeitsplatz zu finden, so gut ein wie zuletzt während des New Economy Booms Ende 2000 schätzen.



Die Löhne hätten im Mai um 0,2% p.m. zugelegt. Die Vorjahresrate sei von 3,2% auf 3,1% gesunken. Im Juni dürfte das Lohnwachstum wegen eines günstigen Kalendereffekts bei 0,3% bis 0,4% p.m. liegen. Die Vorjahresrate sollte damit auf 3,2% oder 3,3% klettern.



Implikationen Geldpolitik: Der heutige Arbeitsmarktbericht dürfte die Währungshüter zwar nicht sonderlich glücklich stimmen, Rezessionsängste werde er allerdings auch nicht heraufbeschwören. Als Rechtfertigung für eine rasche Zinssenkung diene er in jedem Fall nicht. Angesichts der weiter sehr guten Stimmung bei Unternehmen des Nicht-Verarbeitenden Gewerbes sowie bei den Konsumenten würden die Notenbanker wohl zumindest noch den nächsten Arbeitsmarktbericht abwarten, um zu entscheiden, wie stark sich die Dynamik beim Beschäftigungsaufbau tatsächlich abgeschwächt habe. Die Analysten der Raiffeisen Bank International AG würden daher davon ausgehen, dass FED-Präsident Jerome Powell die nächste FOMC-Sitzung am 19. Juni nicht zur Ankündigung einer baldigen Zinssenkung nutzen werde. (07.06.2019/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Das Bureau of Labor Statistics (BLS) gab heute bekannt, dass die Beschäftigung in den USA außerhalb der Landwirtschaft im Mai um 75.000 angestiegen ist, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Damit sei auch ihre deutlich unter dem Konsens liegende Prognose noch unterschritten worden. Für März und April sei das zunächst gemeldete Stellenplus in Summe um 75.000 nach unten revidiert worden. Die Arbeitslosenquote habe bei 3,6% verharrt.