Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Im Mai stieg die Anzahl der Beschäftigten um 559 Tsd. Personen in den USA, so die Analysten der DekaBank.Erneut habe der Bereich Freizeit und Gastronomie einen starken Stellenaufbau verzeichnet. Dies sei ein Anzeichen dafür, dass der Abbau von Restriktionen zumindest in diesem Bereich für eine spürbare Erholung sorge.Außerhalb des Bereichs Freizeit und Gastronomie habe sich die Beschäftigungsdynamik in den vergangenen drei Monaten nur geringfügig verbessert. (04.06.2021/ac/a/m)