New YorkBonn (www.aktiencheck.de) - Die Banken des S&P 500 haben seit Anfang November satte 34 Prozent zugelegt, so die Analysten von Postbank Research.Die Hausse könne jedoch weitergehen. Schließlich notiere der Sektor noch immer knapp 20 Prozent unter dem Niveau von Ende 2019. Zudem sei die Bewertung im historischen Vergleich derzeit niedrig. Der Abschlag zum Gesamtmarkt liege mit 43 Prozent deutlich über dem Durchschnitt der Jahre vor der Großen Finanzkrise (1991 bis 2007; 34 Prozent) beziehungsweise vor der Coronavirus-Pandemie (2010-2019; 31 Prozent). Kurzfristig könnten weiter steigende Kapitalmarktzinsen - also eine steilere Zinsstrukturkurve - den Bankaktien Schub geben.Zudem würden die Institute ab Freitag ihre Berichte zum vierten Quartal vorlegen. Insbesondere Banken mit ausgeprägtem Kapitalmarktgeschäft sollten nach Meinung der Analysten überraschen können. Steigerungsraten zum Vorjahr von 30 Prozent beziehungsweise zehn Prozent bei den Einnahmen aus dem Handel mit Aktien sowie mit Anleihen, Währungen und Rohstoffen (FICC) würden die Analysten für möglich halten. (11.01.2021/ac/a/m)