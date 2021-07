Hannover (www.aktiencheck.de) - Das US-BIP konnte im 2. Quartal 2021 "nur" um annualisiert 6,5% zulegen, so die Analysten der Nord LB.



Dies sei zwar schon ein recht starkes Wirtschaftswachstum, angesichts der ambitionierten Erwartungshaltung müsse aber dennoch von einer negativen Überraschung gesprochen werden. Dabei scheine die Nachfrage jedoch nicht das Problem zu sein. Ganz offenkundig hätten viele Beobachter die von den Lieferengpässen ausgehenden Belastungen für die nordamerikanische Ökonomie am aktuellen Rand unterschätzt. Diese Nachricht habe schon gewisse Implikationen für die Wirtschaftspolitiker in Washington, da geld- und fiskalpolitische Impulse in einem solchen Umfeld möglicherweise nicht nur ins Leere laufen würden, sondern sogar kontraproduktiv sein könnten. (30.07.2021/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.