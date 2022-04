Hannover (www.aktiencheck.de) - Das BIP-Wachstum der USA ging im 1. Quartal 2022 etwas ernüchternd um annualisierte 1,4% Q/Q zurück, so die Analysten der Nord LB.



Während sich die Einzelhandelsumsätze und die Ausrüstungsinvestitionen weiter robust präsentiert hätten, seien die Bremswirkungen auf das BIP von den Vorräten, den Staatsausgaben und vor allem vom Außenhandelsbeitrag gekommen. Perspektivisch scheinen die Belastungen von Covid-19 langsam abzuklingen und die Konsumenten erfreuen sich hoher Sparvolumina und Lohnzuwächse, doch die durch den Russland-Krieg erneut verschärften Lieferkettenprobleme, der Arbeitskräftemangel, die gestiegenen Zinsen und die hohe Inflation weisen zusammen mit der geopolitischen Verunsicherung eine Mixtur auf, die konjunkturell belastend wirken kann, so die Analysten der Nord LB.



Insofern dürfte das Wachstumstempo im Land der unbegrenzten Möglichkeiten wieder zunehmen, aber eben auch nicht überschäumend stark ausfallen. Solange berechtigte Hoffnung zum Positiven überwiege, werde die Federal Reserve aus Inflationsgründen an den geplanten zügigen Zinsanhebungen festhalten (müssen). Doch in diesem Umfeld würden die Bäume konjunkturell eben nicht in den Himmel wachsen! (28.04.2022/ac/a/m)



