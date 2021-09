Linz (www.aktiencheck.de) - Die schlechten Daten vom US-Arbeitsmarkt vom letzten Freitag haben den Markt überrascht, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.In den USA mache sich Corona in der Freizeitindustrie sichtbar. Weniger Reisen würden auch zu weniger Ausgaben in Restaurants führen. Durch fehlende Mitarbeiter - 10 Millionen Jobs seien derzeit nicht zu besetzen - müssten die Löhne erhöht werden. Im Jahresvergleich sei hier eine Steigerung von 4,6% sichtbar. Komme die Lohn-Preisspirale in Gang, dann werde sich die hohe Inflation von 5% weiter aufheizen und die Notenbank FED in Zugzwang bringen.Der EUR/USD-Kurs habe einen leichten Anstieg von 1,1865 auf 1,1910 gezeigt. Durch den heutigen US-Feiertag (labour day) sei die Reaktion auf den US-Arbeitsmarkt sehr verhalten ausgefallen. Heute erwarten wir wenig Bewegung (1,1850 bis 1,.1900), aber morgen könnte es wieder spannend werden, so Oberbank. (06.09.2021/ac/a/m)