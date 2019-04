Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Im März war der Beschäftigungsaufbau mit 196.000 Stellen in den USA etwas stärker als erwartet, so die Analysten der DekaBank.



Die auffallende Vormonatsschwäche sei tatsächlich nur ein temporäres Phänomen gewesen. Die Arbeitslosenquote habe mit 3,8% auf ihrem Vormonatswert verharrt. Relativ schwach hätten die durchschnittlichen Stundenlöhne gegenüber dem Vormonat zugenommen. Allerdings habe es einen positiven Rückpralleffekt bei der durchschnittlichen Wochenarbeitszeit gegeben. Die Lohnsumme habe daher insgesamt überdurchschnittlich stark zugenommen.



Nach dem jüngsten Zinsentscheid der FED würden auch die Analysten ihre Leitzinsprognose anpassen. Sie würden nun nicht mehr erwarten, dass die FED in den geldpolitischen restriktiven Bereich vorstoßen werde. Hierdurch habe die Wahrscheinlichkeit einer Rezession in den kommenden 24 Monaten abgenommen. Der Arbeitsmarktbericht für März zeige indes, dass die aktuell an den Kapitalmärkten gehandelten Leitzinssenkungsfantasien übertrieben seien. (05.04.2019/ac/a/m)



