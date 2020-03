Boston (www.aktiencheck.de) - Die US-Aktienmärkte sind nahe daran, eine durchschnittliche Rezession einzupreisen, so Michael Metcalfe, Globaler Leiter der Makrostrategie bei State Street Global Markets.



Das könne, müsse aber nicht reichen, denn um das Jahr 2020 herum werde nichts durchschnittlich sein. Wir werden diese Woche aus den USA zwei Tests in Form der Zahl von Arbeitslosenanträgen und Daten zum Verbrauchervertrauen erhalten, so die Experten von State Street Global Markets. Regionale Daten würden darauf hindeuten, dass sich die Zahl der Anträge auf Arbeitslosenunterstützung mindestens verdreifacht habe, vielleicht sogar noch mehr, was den wahrscheinlichen Rekordeinbruch des Verbrauchervertrauens verstärken werde. Wie die Märkte auf diese Nachricht reagieren würden, werde der erste Test dafür sein, ob vorerst genug Abwärtsrisiko eingepreist sei. (23.03.2020/ac/a/m)



