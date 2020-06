Auch am Arbeitsmarkt sei bereits im Mai eine Verbesserung der Lage zu beobachten gewesen. Die Arbeitslosenquote sei nicht wie erwartet auf 20% angestiegen, sondern sei auf 13,3% gesunken, von 14,7% im Vormonat April. Auch wenn die Arbeitslosenquote aufgrund von Unschärfen in der Zuordnung um 3%-Punkte höher wäre, zeige sich dennoch, dass eine Vielzahl an temporär Arbeitslosen die Beschäftigung wieder aufgenommen habe. Noch immer seien 73% der Arbeitslosen, das seien mehr als 15 Millionen, als temporär arbeitslos klassifiziert. Als entscheidend werde sich herausstellen, wie viele dieser in den nächsten Monaten an den Arbeitsplatz zurückkehren könnten.



Fakt sei, dass trotz des überraschend positiven Beschäftigungsberichts im Mai, als ein Beschäftigungszuwachs von 2,5 Millionen verzeichnet worden sei, die Unterauslastung am Arbeitsmarkt enorm bleibe. Acht weitere Beschäftigungsberichte, wie jener im Mai, wären notwendig um den kumulierten Beschäftigungsabbau von über 22 Millionen der Monate März und April zu kompensieren. Die Normalisierung am Arbeitsmarkt werde sich demnach noch über Jahre hinziehen. In Anbetracht des niedriger als erwarteten Höchststands der Arbeitslosenquote würden die Analysten ihre Prognose für das laufende Jahr 2020 anpassen, den Verlauf jedoch unverändert belassen. Daraus ergebe sich eine adaptierte Prognose der Arbeitslosenquote von knapp unter 10% in 2020 und unverändert 7,6% in 2021.



Die Verbesserung am Arbeitsmarkt spiegele sich auch im Konsumentenvertrauen wider, welche im Juni den zweiten Monat in Folge habe zulegen können (University of Michigan). Dennoch würden diese Umfragen auch die Skepsis vieler Konsumenten gegenüber einer raschen Erholung zeigen. Die erwartete Einkommensunsicherheit sei historisch hoch, was diskretionäre Konsumausgaben dämpfe und ein rasches Erreichen des Vorkrisenniveaus erschwere. Großzügige Transferleistungen des Staates (erhöhtes Arbeitslosengeld, Einmalzahlungen, etc.) sollten eine Erholung des Konsums unterstützen. Fiskalische Maßnahmen im Ausmaß von 17% des BIPs würden bereits Wirkung zeigen, die Verhandlungen über zusätzliche Maßnahmen seien jedoch seit Ende April ins Stocken geraten, wodurch temporäre Maßnahmen bald auslaufen könnten.



Die staatlich unterstützte Konsumnachfrage bei gleichzeitig angebotsseitigen Engpässen könne in manchen Segmenten zu inflationären Tendenzen führen. In Anbetracht des historischen Konjunkturrückgangs und der ausgeprägten Unterauslastung am Arbeitsmarkt würden die Analysten jedoch weiterhin von einem gedämpften Inflationsumfeld ausgehen. Ihre Inflationsprognose von 0,9% (Kerninflation: 1,4%) für das Jahr 2020 würden die Analysten mit leichten Abwärtsrisiken behaftet sehen.



Die Dynamik der Energiekomponente bleibe der ausschlaggebende Treiber für die unterschiedliche Dynamik in den Jahren 2020 und 2021. Der prognostizierte Anstieg der Inflationsrate in 2021 spiegele somit vielmehr eine Erholung des Ölpreises wider, als signifikante Anstiege der Kernrate. Letztere werde selbst 2021 deutlich unter dem 2%-igen Inflationsziel der US Notenbank liegen. Jüngste Inflationsdaten (April) würden das skizzierte Muster mit deutlichen Abschlägen der Energiepreise (-19% p.a.), Anstiegen bei Lebensmitteln (4%) und eine schwächere Dynamik der Kerninflation (1,2%) bestätigen.



Zusammengefasst ergebe sich ein Konjunkturbild, welches trotz einiger positiv überraschender Konjunkturindikatoren, von Abwärtsrisiken geprägt sei. Die Unsicherheit in Hinblick auf das Tempo der wirtschaftlichen Erholung bleibe hoch. Insbesondere der, im Vergleich zu Europa, deutlich langsamer verlaufende Rückgang der Neuinfektionen mit weiteren Anstiegen in manchen Bundesstaaten (Texas, Florida, Arizona, North Carolina) könnte die Konjunkturerholung in der zweiten Jahreshälfte belasten bzw. verzögern. Welches Ausmaß der Mobilität unter Einhaltung gewisser Regeln (z.B. Maskenpflicht) möglich sei, ohne einen nachhaltigen Anstieg der Infektionszahlen zu riskieren, werde sich erst zeigen. Selbst bei einer Rückkehr zum alten Mobilitätsniveau, werde ein gedämpftes Konsum- und Investitionsverhalten die Wirtschaftsaktivität über das Jahr 2020 hinaus belasten. (22.06.2020/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Der vergleichsweise moderate BIP-Rückgang im ersten Quartal 2020 von 1,3% p.q. (annualisiert: -5,0%) in den USA sollte nicht über das historische Ausmaß der wirtschaftlichen Effekte der Corona-Krise hinwegtäuschen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Die US-Wirtschaft habe in den Monaten Januar und Februar noch solides Wachstum verzeichnet, wodurch die beginnende Rezession im März in den Quartalszahlen noch maskiert worden sei. Nichtsdestotrotz, würden die Details der BIP-Veröffentlichung das erwartete Muster einer Rezession des privaten Konsums bestätigen. Konsumausgaben privater Haushalte hätten im März einen Rückgang um 6,7% p.m. (real) verzeichnet.Das volle Ausmaß der Corona-Krise habe sich aber erst im April gezeigt, als private Konsumausgaben abermals um 13,2% p.m. gesunken seien, wodurch ein Tiefpunkt von 18,7% unter dem Konsumniveau zu Jahresende 2019 erreicht worden sei. Ein ähnliches Bild habe sich im April bei Einzelhandelsumsätzen (-20,7% im Vergleich zu Dezember 2019) als auch in der Produktion des Verarbeitenden Gewerbes (-20,1%) gezeigt. Für diese Indikatoren seien bereits Daten für den Monat Mai verfügbar, welche den Tiefpunkt im April bestätigen würden.Nichtsdestotrotz würden jüngste Konjunkturindikatoren ein positives Signal setzen. Die aktuelle BIP-Prognose der Analysten von -5,3% (2020), welche sie zum gegebenen Zeitpunkt nicht revidieren würden, unterstelle ein Konjunkturtief bei etwa 11% unter dem Vorkrisenniveau (-10% p.q. im Q2). Auf Basis der aktuellen Datenlage würden die Analysten leichte Abwärtsrisiken überwiegen sehen.