Hannover (www.aktiencheck.de) - Vor wenigen Minuten wurden in den USA erste Zahlen zur Entwicklung des BIPs im 4. Quartal 2017 gemeldet, so die Analysten der Nord LB.



Das Land der unbegrenzten Möglichkeiten befinde sich weiterhin auf der Überholspur. Im 4. Quartal 2017 sei es nach bereits zwei starken Quartalen mit Zuwächsen von über 3% Q/Q (ann.) zu einem erneuten deutlichen Plus gekommen; mit 2,6% bleibe der solide Wachstumstrend bestehen. Auf eine Fortsetzung dieser Entwicklung würden die guten Umfrageergebnisse sowohl von den Unternehmen als auch von den Verbrauchern hindeuten. Hinzu komme, dass die Steuerreform und der schwache US-Dollar für Impulse sorgen könnten. Damit dürfte die Federal Reserve unter Zugzwang bleiben und bereits im März eine weitere Leitzinsanhebung vornehmen. Mindestens eine weitere sollte dann in 2018 noch folgen. (26.01.2018/ac/a/m)





