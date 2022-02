Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der US500 setzt am Mittwoch seine am Montagabend eingeleitete Erholung fort, da der Konflikt um die Ukraine diplomatisch gelöst werden könnte, so die Experten von XTB.EUR/USD steige am Mittwoch und durchbreche die Wochen-Hochs, die am Montag bei 1,1369 erreicht worden seien. Am Dienstag habe es trotz der Erholung nur für einen Test gereicht. Sollte sich die allgemeine Risikostimmung weiter verbessern, könnte sich das Paar weiter den Jahreshochs annähern. Im ersten Drittel des Monats seien die Käufer hier auf Widerstand gestoßen, sodass eine kurzfristige Abwärtsbewegung eingeleitet worden sei. Um diese fortzusetzen, müsste die 1,13er Marke nachhaltig unterschritten werden.Auch der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) setze am Mittwoch seine Erholung fort und steuere auf das 50%-Retracement der Korrektur zu, die zu Beginn des Jahres begonnen habe. An diesem Retracement seien die Käufer am vergangenen Donnerstag gescheitert und zurückgeworfen worden, sodass ein neuer Test mit neuen Chancen verbunden sein könnte. Ein nachhaltiger Ausbruch würde die Aufmerksamkeit auf die Hochs vom Februar bei 15.730 Punkten und das Rekordhoch vom 19. November 2021 bei 16.294 Punkten lenken. (16.02.2022/ac/a/m)