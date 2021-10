Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil UPS Inc.:



United Parcel Service Inc. (UPS) (ISIN: US9113121068, WKN: 929198, Ticker-Symbol: UPAB, NYSE-Symbol: UPS) ist eines der weltweit führenden Paketdistributionsunternehmen. Jeden Tag verlassen sich Kunden auf der ganzen Welt für die Versendung von Paketen und Dokumenten auf UPS. Um ein solch großes Volumen bewältigen zu können, verwendet UPS ein Netz von "Luftfrachtumschlagplätzen", die auf der ganzen Welt verteilt sind. Zentrale Luftdrehkreuze sind unter anderem Philadelphia, Dallas, Ontario, Köln/Bonn, Shanghai, Hongkong und Miami. (26.10.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - UPS-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Paketzustellers UPS Inc. (ISIN: US9113121068, WKN: 929198, Ticker-Symbol: UPAB, NYSE-Symbol: UPS) unter die Lupe.Eine starke Nachfrage in allen Segmenten habe dem US-Paketdienst UPS im Sommer einen überraschend starken Gewinnsprung eingebracht. Unter dem Strich habe im dritten Quartal ein Ergebnis von 2,3 Milliarden US-Dollar (rund zwei Milliarden Euro) und damit 19 Prozent mehr als im Corona-Sommer 2020 gestanden, wie United Parcel Service (UPS) am Dienstag in Atlanta mitgeteilt habe. Die Aktie sei derzeit mit einem Plus von 7,7 Prozent der bislang beste Wert des Tages im S&P 500 knapp vor NVIDIA.Der Umsatz von UPS sei um neun Prozent auf 23,2 Milliarden Dollar nach oben gesprungen und damit ebenfalls stärker als von Experten gedacht.Besonders stark habe der Umsatz im Auslandsgeschäft des Rivalen der Deutschen Post zugelegt. Aber auch in der Lieferkettenlogistik sei es aufwärts gegangen. Im klassischen Geschäft auf dem US-amerikanischen Heimatmarkt habe der Konzern davon profitiert, dass seine Kunden pro Paket im Schnitt zwölf Prozent mehr bezahlt hätten als ein Jahr zuvor.Die UPS-Führung werde daher auch für das Gesamtjahr etwas optimistischer. Die bereinigte operative Marke solle nun etwa 13 Prozent statt 12,7 Prozent erreichen. Für den Umsatz und den Gewinn je Aktie habe der Konzern erneut keine Prognose abgegeben.Anleger, die bei UPS investiert sind, lassen die Gewinne laufen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Aber auch die Aktie des Rivalen, Deutsche Post, könne am heutigen Dienstag deutlich zulegen. "Der Aktionär" bleibe für die Aktie der Deutschen Post optimistisch. Das Unternehmen werde am 4. November seine endgültigen Zahlen vorlegen. Nach dem jüngsten Rücksetzer könnten auch Neueinsteiger bei dem Wert wieder zugreifen. Als wichtige Unterstützung fungiere weiter die 200-Tage-Linie, die zuletzt erfolgreich habe getestet werden können. (Analyse vom 26.10.2021)Mit Material von dpa-AFX