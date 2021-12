Die Technologie stecke zwar noch in den Kinderschuhen, trotzdem gebe es einige vielversprechende Projekte, die das mögliche Potenzial des Zukunftsenergieträgers schon jetzt erahnen lassen würden.



Für große Aufmerksamkeit habe zuletzt Plug Power (ISIN US72919P2020/ WKN A1JA81) gesorgt, welche im Oktober eine Zusammenarbeit mit Airbus (ISIN NL0000235190/ WKN 938914) und Phillips 66 (ISIN US7185461040/ WKN A1JWQU) verkündet hätten. Plug Power entwickle und fertige Brennstoffzellen für die Anwendung in der Elektromobilität sowie Anlagen zur H2-Speicherung und H2-Betankung. Airbus habe das Ziel bis 2035 emissionsfreie Flugzeuge auf den Markt zu bringen und setze somit den Grundstein für eine grüne Wasserstoff-Infrastruktur an Flughäfen und eine Dekarbonisierung der Luftfahrt.



Auch RWE (ISIN DE0007037129/ WKN 703712) treibe zusammen mit Partnern 30 grüne Wasserstoff-Projekte voran. Sie seien entlang der gesamten Wertschöpfungskette positioniert und würden ideale Rahmenbedingungen für den Aufbau einer funktionierenden Wasserstoff-Infrastruktur schaffen. Eines der größten Projekte nenne sich "GET H2". Dahinter stünden Unternehmen und Institutionen, die sich aktiv für die Schaffung eines wettbewerbsorientierten Wasserstoffmarktes und für die dazu notwendigen Anpassungen der gesetzlichen und regulatorischen Grundlagen einsetzen würden. In mehreren Projekten würden sich die Partner der Initiative auf die Entwicklung der Technologien und ihre Markteinführung fokussieren und die Realisierung von Infrastrukturen zu Produktion, Abnahme, Transport und Speicherung von grünem Wasserstoff planen.



Neuerdings werde mit Wasserstoff oft auch Ammoniak als indirekter Wasserstofftransporteur in Verbindung gebracht. Ammoniak oder NH3 besitze drei Wasserstoffatome und ein Stickstoffatom und könne umweltfreundlich in einer Brennstoffzelle zu Energie umgewandelt werden. Der Vorteil von Ammoniak gegenüber H2 liege in der Speicherung, dem Transport und der Weiterverwendung. Um Wasserstoff kompakt zu speichern, müsse es entweder extrem komprimiert oder verflüssigt werden. Das erfordere viel Energie, spezielle Anlagen und teure Hochdruckbehälter. Ammoniak hingegen sei ein Gas, das bei Raumtemperatur und geringer Kompression flüssig werde. Die Handhabung sei ungleich simpler.



Vor allem die Frachtschiffbranche habe NH3 als Alternative zum mittlerweile geächteten Schweröl ausgemacht. Eines der Unternehmen, die am intensivsten an entsprechenden Technologien forschen würden, sei IHI Corp (ISIN JP3134800006/ WKN 854347). Das japanische Schwerindustrie-Konglomerat verfolge die Vision eines globalen Ammoniak-Netzwerks im großen Stil und wolle bei der Synthese, der Speicherung und der Rückverstromung mitmischen.



Zu lange habe die Menschheit beim Thema Klimaschutz weggesehen. Nun aber werde es höchste Zeit! Noch verberge sich hinter allen Lösungsansätzen für eine emissionsfreie Zukunft auch eine Kehrseite der Medaille. Die Frage sei nur wie schnell es der technische Fortschritt möglich mache, erneuerbare Energieträger effizienter, wirtschaftlicher und vor allem umweltfreundlicher zu produzieren. Die Forschung in diesem Bereich sei noch jung, die möglichen Auswirkungen seien jedoch enorm. (09.12.2021/ac/a/m)







Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - "Eine Minute vor Mitternacht" - Mit diesen Worten wird die UN Klimakonferenz 2021 in Glasow eröffnet, welche den Ernst der Lage sowie die momentane Klimapolitik gut widerspiegeln, so Stefan Wallrich, Vorstand Wallrich Asset Management AG.Der Weg in eine umweltfreundliche, CO2-freie Zukunft sei noch weit und abhängig von grünen Innovationen und technischem Fortschritt. Eine der größten Fragen werde im Bereich der Energieträger gestellt. In der Automobilindustrie scheine sich der Elektromotor durgesetzt zu haben, wodurch Wasserstoff schnell an Aufmerksamkeit verloren habe. Dies bedeute jedoch nicht, dass es keine Anwendungsbereiche für den, meist aus Wasser gewonnenen Stoff, mehr gebe. Die Schwerindustrie, welche mit insgesamt 19% des weltweiten CO2-Ausstoßes den zweitgrößten CO2-Fußabdruck hinterlasse, könne aufgrund sehr hoher Temperaturen nicht elektrifiziert werden. Das müsse sich ändern, denn einerseits würden die Kosten für den CO2-Ausstoß durch teurere Emissionszertifikate und steigende Bußgelder immer höher und andererseits müsse der Klimaerwärmung schnellstmöglich entgegengewirkt werden. Wasserstoff könnte hierbei eine entscheidende Rolle spielen und herkömmliche Kraftstoffe teilweise ersetzen.Der größte Vorteil bestehe darin, dass bei der Verbrennung von H2 nicht das Abfallprodukt Kohlenstoffdioxid entstehe, sondern lediglich Wasser freigesetzt werde. Zudem sei es das am häufigsten vorkommende Element in der Natur (also unendlich vorhanden) und habe eine hohe massenbezogene Energiedichte. Der Transport werde mittels Pipelines und die Speicherung mittels Salzkavernen gewährleistet.