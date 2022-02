7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.



12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen zwölf Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.



Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity.



Kurzprofil UNIQA Insurance Group AG:



Die UNIQA Group (ISIN: AT0000821103, WKN: 928900, Ticker-Symbol: UN9) ist eine der führenden Versicherungsgruppen in ihren Kernmärkten in Österreich und Zentral- und Osteuropa. Das Unternehmen ist mit rund 40 Gesellschaften in 18 Ländern vor Ort und hat rund 15,5 Millionen Kunden. Es verfügt mit UNIQA und Raiffeisen Versicherung über die beiden stärksten Versicherungsmarken in Österreich und ist in den CEE-Märkten gut positioniert. (24.02.2022/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - UNIQA-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Oliver Simkovic, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der UNIQA Group (ISIN: AT0000821103, WKN: 928900, Ticker-Symbol: UN9) unter die Lupe.UNIQA habe das Jahr mit einem starken Q4-Vorsteuerergebnis von EUR 84 Mio. (GJ 21 EBT 382 Mio. EUR) beendet, insbesondere unter Berücksichtigung der (erwarteten) einmaligen Refinanzierungskosten, die die Analysten auf ca. EUR 65 Mio. schätzen würden.Die Ergebnisse seien jedoch durch realisierte und unrealisierte Gewinne aus dem Investmentportfolio (Portfolioumschichtungen, Immobilienverkäufe in Q4) gestützt worden, die zu Investmenterträgen in Höhe von EUR 648 Mio. (Q4: EUR 230 Mio.) geführt hätten, die über der Run-Rate der letzten Quartale gelegen hätten und die Hauptursache für den Gewinnanstieg gewesen seien. Der Umsatz sei in GJ 21 erwartungsgemäß um 14,2% auf EUR 6,36 Mrd. gewachsen, vor allem dank der Konsolidierung des übernommenen AXA-Geschäfts.Die Kostenquote für das Jahr habe sich auf 27,4% belaufen, was eine deutliche Verbesserung gegenüber dem durch Wertminderungen beeinträchtigten GJ 20 (31,2%) darstelle. Aufgrund höherer Ausgaben für Sicherheit, den Umbau von Büroräumen und IT im vierten Quartal habe die Kostenquote im Quartal mit 30,2% jedoch leicht über den Analysten-Erwartungen gelegen. Mit einer Schaden-Kosten-Quote von 93,7% (RBIe 93,8%) habe das Unternehmen weiterhin von einer geringeren Schadenhäufigkeit profitiert.Das Management werde eine Dividende von EUR 0,55 vorschlagen, ca. 10% über den Analysten-Erwartungen und signifikant über der GJ 20 Dividende von EUR 0,18. Für GJ 22 erwarte der österreichische Versicherer "unveränderte oder steigende Prämien" im Vergleich zum GJ 21. Darüber hinaus sollten die Schaden-Kosten-Quote und der Kostensatz im Vergleich zum GJ 21 konstant bleiben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:1. RBI oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person ist im Besitz einer Nettoverkaufs- oder - kaufposition, die die Schwelle von 0,5% des gesamten emittierten Aktienkapitals des Emittenten überschreitet; im Falle des Überschreitens erfolgt eine Erklärung dahingehend, ob es sich bei der Nettoposition um eine Verkaufs- oder Kaufposition handelt.3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.5. Zwischen RBI oder einer mit ihr verbundenen juristischen Person und dem Emittenten war in den vorangegangenen zwölf Monaten eine Vereinbarung über die Erbringung von Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates in Kraft bzw. ergab sich in diesem Zusammenhang die Verpflichtung zu einer Zahlung oder zum Erhalt einer Entschädigung; wobei eine Offenlegung nur dann erfolgt, wenn dadurch die Vertraulichkeit von Geschäftsinformationen nicht verletzt wird.